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Dünya kıyamete sürükleniyor! Korkutan rapor açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

İklim değişikliği ile mücadelede koyulan hedeflerden uzaklaşılıyor. Yeni bir rapor, şu anki politikaların küresel sıcaklık artışı beklentisini 3.3 santigrat dereceye çıkardığını ortaya koydu.

Dünya kıyamete sürükleniyor! Korkutan rapor açıklandı

Dünya üzerinde sıcaklık artışı, 2015'te varılan Paris Anlaşması'ndaki hedefin üzerine çıkacak. Uyarı, Avrupalı üç bağımsız araştırma grubu tarafından oluşturulan Carbon Action Tracker (Karbon Eylem Takibi) tarafından yapıldı.

Polonya'nın Katowice kentindeki iklim konferansı sürerken yayınlanan rapora göre, iklim değişikliği ile mücadelede 2015 yılından bu yana ilerleme sağlandı. Ancak şu anki politikalar dünyanın 3.3 santigrat derecelik bir sıcaklık artışına sürüklendiğini gösteriyor.

Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının bu yüzyıl içinde sanayi devri öncesine kıyasla 2 derecenin, hatta mümkünse 1.5 derecenin altında tutulmasını hedefliyor.

Raporda, alınması kararlaştırılan önlemlerin yanı sıra ek önlemlerin uygulamaya koyulması durumunda, 2100 yılı itibariyle sıcaklık artışının 3 derece ile sınırlandırılabileceği tahmini yapılıyor.

Uzmanlar, 3 derecelik sıcaklık artışının dünya için ciddi sonuçları olabileceğini söylüyor. Mercan kayalıklarının kaybedilmesi, Alpler ve Kutuplardaki buzulların erimesi nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi bu sonuçlar arasında sıralanıyor.

Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Paneli, Ekim ayında yaptığı açıklamada sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlandırmanın mümkün olduğunu duyurmuştu. Ancak bunun için ani ve eşi benzeri görülmemiş değişime gidilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

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