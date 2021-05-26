”Dünya Kokain Ticaretinin Yüzde 24’ü Venezuela Üzerinden”

Sedat Peker’in Türkiye’ye yapılan uyuşturucu sevkiyatının Venezuela üzerinden dizayn edilerek yeni bir rotanın oluşturulduğu iddialarının ardından en fazla merak edilen konulardan biri de Venezuela’nın dünya kokain ticaretindeki rolü. Venezuela her ne kadar kokain üreticisi bir ülke olmasa da ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) Mart ayında yayımladığı raporda dünya kokain ticaretinin yaklaşık yüzde 24’ünün Venezuela üzerinden yapılıyor olması, ülkeyi uyuşturucu rotalarının önemli merkezlerden biri yapıyor. Dünya kokaininin yüzde 70’i Kolombiya’da üretiliyor Birleşmiş Milletler’in yayınladığı 2020 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre yılda bin 120 tonla dünya kokain üretiminin yüzde 70’inin yapıldığı Kolombiya’da, bu uyuşturucunun ham maddesi olan koka ekimi daha çok ülkenin doğu kısmında yani Venezuela sınırına yakın bölgelerde yapılıyor. 200 bin hektardan yani İstanbul’un üçte birinden daha büyük bir alanda yetiştirilen koka bitkisinin yaprakları, sınırın iki tarafında bulunan laboratuvarlarda bir dizi kimyasal işlemden geçirildikten sonra kokaine dönüştürüldükten sonra yurtdışına çıkarılıyor.

Araştırmalar uluslararası kokain ticaretinin yüzde 85’inin deniz yoluyla yapıldığını gösteriyor ve bu ticaretin yüzde 30’u, Kolombiya ile 2 bin 219 km sınırı olan Venezuela’nın da içinde bulunduğu Karayipler bölgesinden gönderiliyor. “Venezuela’dan yılda 150-200 ton kokain geçiyor” DEA Uluslararası Operasyon Birimi’nin eski şeflerinden Mike Vigil, Venezuela’dan daha çok Orta Amerika ülkesi Honduras’a uçaklarla ve Avrupa’ya gemilerle yılda 150 ila 200 ton kokain gönderildiğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Vigil, uyuşturucu ticaretinin önemli bir kısmının devletin kontrolundaki liman ve havaalanlarından yapıldığını, bu büyüklükteki uyuşturucu sevkiyatının asker ve bürokrat desteği olmadan yapılamayacağını, zaten kendilerinin de iktidara mensup bazı kişi ve kurumların uyuşturucu ticaretine bulaştığını bildiklerini iddia ediyor. Trump döneminde ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı üst düzey hükümet yetkilileri hakkında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu gerekçesiyle iddianame hazırlamış ve bu kişilerin yakalanmasını ya da tutuklanmasını sağlayacak bilgi verenlere ödül verileceğini duyurmuştu.