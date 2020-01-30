Dünya koronavirüse karşı alarma geçiyor

Dünya Sağlık Örgütü, küresel acil durum ilan etti.Koronavirüs, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığından bu yana dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Virüse tedavi arayışı sürerken sınırlar kapatılıyor, uçuşlar iptal ediliyor, gemiler karantinaya alınıyor. Virüs şu ana kadar 170 can aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Perşembe akşamı merkezi Cenevre'de düzenlendiği olağanüstü oturum sonrası virüsle ilgili olarak "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu" ilan etti. Birleşmiş Milletler'e bağlı DSÖ'nün ilan ettiği küresel acil durum uyarınca ülkelerin virüsün sınırlarının dışına yayılmaması için gerekli önlemleri alması gerekiyor. DSÖ'de alınan karar tüm ülkeler için bağlayıcı bir nitelik taşıyor. Virüs vakalarının sayısının şu aşamada Çin dışında az sayıda olduğunu belirten DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancak zayıf sağlık sistemi olan bir ülkede virüsün yol açacağı zararların tahmin edilemediği uyarısında bulundu. Son verilere göre koronavirüs vakalarının sayısı 17 yıl önce yaşanan SARS salgınındakinin üzerine çıktı. Dünya genelinde vaka sayısının çoğu Çin'de olmak üzere 8 bin 100'ü geçtiği belirtiliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, virüsün Perşembe akşamına kadar 7 bin 711 kişiye bulaştığını açıkladı. Çin dışında kayıt altına alınan hastalık sayısı şu an için 100 civarında.

Virüsün Çin dışında yayıldığı ülkeler Virüsten etkilenen ilk Avrupa ülkesi olan Fransa'da şu ana kadar beş vakaya rastlandı. Virüsü taşıdığı tespit edilen son kişinin, durumu ciddi ve hastanede yatmakta olan, yaşı ileri bir Çinli turistin kızı olduğu kaydedildi. Almanya'da şu ana kadar, Avrupa'daki ilk insandan insana geçme vakası olmak üzere toplam 4 vaka teyit edildi. Hastaların tamamı Münih'teki bir hastanede karantinada tutuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Vuhan'dan gelen 5 kişide virüse rastlandığı açıklandı. Kaliforniya'da iki, Arizona'da, Illinois'te ve Washington'da da birer vaka mevcut. Çarşamba günü Vuhanlı bir turistin virüs testinin pozitif çıktığı ve hastanın bir hastanede karantinaya alındığı belirtildi. Kanada'da şu ana kadar iki vaka teyit edildi. Üçüncü bir kişinin daha virüsü taşıdığından şüpheleniliyor. Resmi makamlar, üçüncü vakayı tanımak için laboratuvar sonuçlarını bekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Çarşamba günü, Vuhan'dan gelen dört kişilik bir Çinli ailenin tüm üyelerinin virüsü taşıdıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Tayland şu ana dek 14 vakaya rastlandığını duyurdu. Bu sayı, Çin dışındaki en yüksek sayı olma niteliğini taşıyor. Bu 14 kişinin 5'i, 6 ila 70 yaş arası ve tek bir ailenin mensubu. Hong Kong'da salgına şu ana dek 12 kişinin yakalandığı biliniyor. Bu kişilerin altısı, ülkeye Çin ana karasına bağlayan yeni hızlı tren hattı üzerinden geldi. Avustralya'da şu ana kadar virüsün sekiz hastaya bulaştığı teyit edildi. Bunlardan altısı ülkeye Vuhan'dan geldi. Hastalar Sydney, Melbourne ve Gold Coast'ta tedavi ediliyor. Vuhanlı olan 42 yaşında bir kadın ve 44 yaşındaki bir erkeğin durumunun stabil olduğu ve Gold Coast Üniversite Hastanesi'nde karantinaya alındıkları belirtildi. Kamboçya Sağlık Bakanlığı, virüsle ilgili ilk vakayı Pazartesi günü duyurdu. Ülkeye Vuhan'dan gelen 60 yaşındaki kişinin durumu stabil. Hindistan'ın güneyinde, Kerala'da Perşembe günü ülkedeki ilk vaka tespit edildi. Vuhan Üniversitesi'nde okuyan bir kadın öğrenci, bir hastanede karantinaya alındı. Resmi makamlar, söz konusu kişinin durumunun stabil olduğunu ve yakından izlendiğini belirtti.

Japonya sağlık makamları, Perşembe günü, ikisi insandan insana geçme olmak üzere 14 vakayı kayıt altına aldıklarını açıkladı. Vuhan‘dan gelen ziyaretçileri taşımakta olan bir otobüsün turist rehberi ve sürücüsünün de Vuhan'a gitmemiş olmalarına rağmen virüse yakalandıkları kaydedildi. Çin'e bağlı özel idari bölge Makau'da Salı günü itibarıyla 7 vaka kayıt altına alındı. Malezya'da da toplam 8 vaka kayıt altına alındı. Sağlık Bakanlığı, tüm hastaların Çin vatandaşı olduğunu duyurdu. Nepal, Vuhan'dan ülkeye gelen 32 yaşındaki kişinin virüsü taşıdığını açıkladı. Başta karantinaya alınan kişi, durumu iyileşince taburcu edildi. Filipinlerde kayıt altına alınan ilk vaka, Vuhan'dan gelen 38 yaşında bir kadın oldu. Ülkeye 21 Ocak'ta gelen sözkonusu kişinin dört gün sonra doktora gittiği ve bugün itibarıyla kendisinde virüs belirtileri görülmediği belirtildi. Singapur'da da 13 vaka teyit edildi. Kişilerin tamamı kente Vuhan'dan geldi. Güney Kore‘nin Perşembe günü yaptığı açıklamayla kayıt altına alınan vaka sayısı 6'ya çıktı. Seul makamları, bu kişilerin beşinin Vuhan'dan geldiğini açıkladı. Ancak Perşembe günü açıklanan iki kişiden biri olan hastaya virüs tanısının bir başka hastayla etkileşime girmesinin ardından konduğu kaydedildi.