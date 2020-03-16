Dünya koronavirüsle boğuşuyor! Lübnan ve Sırbistan'da OHAL ilan edildi

Lübnan hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın başkanlığında 4 saat süren toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Diyab, toplantının ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler sağlık konusunda olağanüstü hal yaşıyoruz. Bu nedenle hükümet, 29 Mart'a kadar ülkede olağanüstü hal ilan ediyor." dedi. Lübnanlıların bu dönemde daha çok dayanışmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Diyab, tüm vatandaşları seferberliğe davet ettiğini söyledi. Salgına karşı aldıkları tedbirler bağlamında eğlence merkezlerinin 10 gün önce, kafe ve lokantaların da birkaç gün önce kapatıldığını hatırlatan Diyab, ayrıca özel ve kamu kurumlarındaki yöneticilerden de çalışan sayısını en aza düşürmesini istediklerini kaydetti. Başbakan Diyab, "Başvurduğumuz tedbirler, anayasaya dayalı en üst seviyedeki tedbirlerdir. Lübnan tarihinde bu denli tedbir hayata geçirilmemiştir." diye konuştu. Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed da seferberlik kapsamında bugünden itibaren 29 Mart'a kadar geçerli olacak kararları kamuoyuyla paylaştı.

Koronavirüsten korunmak amacıyla zaruri bir durum olmadığı sürece vatandaşların evden çıkmaması gerektiğini belirten Abdussamed, ülkedeki Birleşmiş Milletler gücü, diplomatik temsilcilikler ve kargo seferleri haricinde hava, kara ve deniz limanlarının 18-29 Mart tarihleri arasında kapalı tutulacağını aktardı. Bu süre zarfında kamu kurumlarının yanı sıra belediyeler ve kamu ile özel eğitim kurumlarının kapalı olacağına dikkati çeken Abdussamed, bankalar, ulaşım ve gıda sektörü dışındaki özel firma, kuruluş ve işletmelerin de kapalı olacağını ifade etti. Salgın tedavisinde veya önlenmesinde kullanılacak ithal tıbbi malzemelerden 2 ay süreyle gümrük vergisi alınmayacağını belirten Abdussamed, söz konusu ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarca belirleneceğini söyledi. LÜBNAN'DAKİ SON DURUM Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede Kovid-19 vakasının 99 olduğunu ve 3 kişinin söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan, dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla da mücadele ediyor.

ÇEKYA'DA ÜLKE GENELİNDE KARANTİNA İLAN EDİLDİ Çekya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak ülke genelinde karantina ilan etti. Çekya Başbakanı Andrej Babis, olağanüstü kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 24 Mart'a kadar ülke genelinde karantina uygulanacağını söyledi. Karantina kapsamında, ülkede yaşayanlar evlerini sadece işe ve doktora gitmek, gıda, temizlik malzemesi ya da ilaç satın almak amacıyla terk edebilecek. Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech da son verilere göre ülkede ikisi ağır 239 vakanın tespit edildiğini belirtti. Çekya'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 12 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, önlem kapsamında yabancıların Çekya'ya girişi, Çekya vatandaşlarının ise yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı. BAĞDAT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat’ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Irak'ta tüm uçak seferleri de 24 Mart’a kadar iptal edildi. Bağdat Valiliği, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumların salıdan perşembeye kadar kapalı olacağını açıklamıştı. Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı. IRAK'TA VAKA SAYISI 124'E YÜKSELDİ Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 124’e yükseldiğini duyurdu. SIRBİSTAN'DA OHAL İLAN EDİLDİ Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi. Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48'e ulaştığı ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sırbistan'ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, "Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi." dedi. Vucic, yarından itibaren ülkede virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacağını, toplu taşıma hizmetine ilişkin tedbirlerin 2 gün içinde açıklanacağını bildirdi.

KENDİLERİNİ İZOLE ETMEYEN KİŞİLERE 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI Sırbistan'ın Çin'den 5 milyon maske satın aldığını aktaran Vucic, yarın itibarıyla eğitime ara verildiğini ve okulların uzaktan eğitim verecek şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğini kaydetti. Vucic, doktorların tavsiyesi üzerine kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, vaka bulunan ülkelerden gelenlerin 28 gün karantinada kalması gerektiğini vurguladı. Ülkedeki "yaşlı nüfusa evlerinden dışarı çıkmamaları" çağrısında bulunan Vucic, "Hayatı, hayatımızı kurtarmak için kapatıyoruz." dedi. Başkentteki acil durum toplantısına Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic de katıldı. VAKA BULUNMAYAN KARADAĞ'DAN TEDBİR Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Karadağ'da da tedbirler alındı. Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığınca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak. Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak." diye konuştu.

KIBRIS'TA İNGİLİZ ASKERİ ÜSSÜNDE 2 ASKER VİRÜSE YAKALANDI İngiltere'nin Kıbrıs'taki Ağrotur askeri üssünde rahatsızlanan 2 askerin yapılan (Kovit-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. İngiliz üslerinden yapılan açıklamada; 13 Mart'ta bir sempozyum için İngiltere'ye giden iki personele üslere dönüşlerinde yapılan testlerin pozitif çıktığı açıklandı. İki personelde koronaviris çıkması sonrasında üslerde karantina durumun uygulandığı belirtildi. İngiltere'ye giden diğer personellerin de geri dönüşlerinde 14 gün evlerinde gözetim altında tutulacakları ifade edildi. Ağrotur askeri üssü, Ortadoğu'da ve Doğu Akdeniz'de yapılan operasyonlarda kullanılıyor. GAZZE'DE 51 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 51 kişiye yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma ve ihtiyati tedbir amaçlı karantina uygulandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan 51 kişinin Marmara Okulunda hazırlanan özel mekanda 14 günlük karantina altına alındığını duyurdu. Bezm, koronavirüsten korunma amacıyla karantinaya alınan 51 kişiye gerekli sağlık hizmetinin verileceğini aktardı.

Filistin'in Beytullahim ve Tulkerem bölgelerinde toplam 38 kişiye Kovid-19 tespiti konulurken, Gazze'de henüz böyle bir vaka teşhisinde bulunulmadı. LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE SERT ÖNLEMLER Güney Amerika ülkeleri Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında başkent Caracas ile 6 eyalet karantina bölgesi ilan edilirken, Kolombiya'da, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin ülkeye girişleri durduruldu. Devlet televizyonu VTV'de yayınlanan konuşmasında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve önlemleri ile ilgili son bilgileri paylaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, virüsü taşıyanların sayısının 17'ye yükseldiğini aktardı. Venezuela’daki durumun halen ağır olmadığını fakat ülke olarak hiçbir zaman yaşamadıkları kadar zor bir döneme girdiklerini anlatan Maduro, sivil, askeri ve polisiye tedbirler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. "Karantinayı sürdürmek karmaşık ve zor olacak fakat bunu önlemek için başka seçeceğimiz yok. Ya karantinaya gireriz ya da şimdi Avrupa’da olduğu gibi bu salgın bizi bitirecek" ifadelerini kullanan Maduro, Kovid-19 salgını karşısında başkent Caracas'ın da yer aldığı Vargas, Miranda, Zulia, Tachira, Apure ve Cojedes eyaletlerinde karantina ilan ettiklerini duyurdu.

MADURO KOLOMBİYA İLE İŞ BİRLİĞİ İSTEDİ Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki hastalar arasında Kolombiya'da koronavirüs kapanların da bulunduğunu söyledi. İki ülke arasında 2 bin 200 kilometreden fazla sınır olduğunu hatırlatan Maduro, Dünya Sağlık Örgütüne Kolombiya ile ülkesi arasında sağlık alanında iletişim kurulmasını sağlamaları için başvurduklarını ve örgütten kısa süre içinde cevap beklediklerini vurguladı. Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Ivan Duque'ye de iki ülke arasında bu yönde bir ilişkinin başlatılması için çağrıda bulundu. KOLOMBİYA'DA ÖNLEMLER ARTIRILIYOR Bu arada Kolombiya hükümeti salgın karşısında aldığı önlemleri genişletmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Ivan Duque, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin 14 Nisan'a kadar ülkeye girişlerinin durdurulduğunu açıkladı. Duque ayrıca üniversiteler dahil devlete bağlı tüm okullarda eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. BÖLGEDE VAKA SAYISI ARTIYOR Bu arada bölge ülkelerinde yeni tip koronavirüs vaka sayılarında da artış yaşanıyor.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Panama'da virüs bulaşanların sayısı 43'e yükselirken, Kolombiya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 34'e ulaştı.

2 hastanın öldüğü Ekvador'da ise virüs taşıyanların sayısı 37'ye çıktı.

ÜRDÜN'DE PROTESTODA İKİ MAHKUM ÖLDÜ Ürdün'de koronavirüsten (Kovid-19) korunma amacıyla ziyaretlerin iptal edildiği hapishanede çıkan protesto sonucunda iki mahkum yaşamını yitirdi. Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgınından korunma amaçlı hapishanelere ziyaretlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu açıkladı. Sözcü Amir el-Sertavi, ülkenin kuzeyindeki İrbid Rehabilitasyon ve Islah Merkezi'nde birkaç mahkumun çıkardığı kavga ve gerginliğin kontrol altına alındığını aktardı. Sertavi, ziyaretlerin askıya alınmasına karşı düzenlenen protestoda iki mahkumun sıkışma ve düşmeye bağlı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini söyledi. Ürdün, ülkede 10 kişinin Kovid-19 salgınına yakalandığını açıklamıştı. DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİNDEN CUMA VE CEMAATLE NAMAZA İLİŞKİN FETVA Dünya Müslüman Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" yönünde fetva yayımladı. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına enfekte olmuş kişilerle aynı ortamda bulunmanın ve onlara temas etmenin virüsün bulaşmasına neden olduğu, toplanma alanlarının da salgının bulaşması için potansiyel bir alan oluşturduğu belirtildi.