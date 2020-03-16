Dünya koronavirüsten yıkılıyor! O ürünler hala satılıyor

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının başlama sebebine ilişkin çok sayıda teori ortaya atıldı. Bunlardan en çok tartışılanı Wuhanlıların ilginç beslenme alışkanlıklarıydı.

Pangolin, fare, yılan ve yarasa çorbası gibi gıdalar tükettikleri ve bu yüzden hastalık kaptıkları iddia edilmişti.

Ancak Çin'den son gelen fotoğraflar bu ürünlerin pazarda hala satılmaya devam ettiğini gösteriyor.

Egzotik hayvanların hiç hijyenik olmayan ortamlarda satılıyor oluşu yeni bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.

Pazar yerinden çekilen fotoğraflarda gözleri kör edilmiş ve kanatları kırılmış kuşlar acı içerisinde bağırırken satılmayı bekliyor.

Bazı pazarlarda köpeklerin dahi yenmek için satıldığı, fare ve pangolin satışlarının da normal karşılandığı belirtiliyor.

Zoonotik yani hayvandan insana bulaşabilen bir tür olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) konusunda uzmanlar bu tip gıdaların tüketilmemesi konusunda uyarıyor.

Dünya genelinde en az 150 bin kişiyi enfekte eden virüsün başlangıcının yarasalar olduğu üzerinde duruluyor.

Çin'deki sağlık yetkilileri egzotik hayvan satışını geçici olarak durdurmuştu. Yetkililer yasağı delenlere cezai müeyyide uygulanacağını belirtti.



