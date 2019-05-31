MARDİN (AA) - Mardin, Bingöl ve Elazığ'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarınca basın açıklaması yapıldı.

Bingöl'de Mustazaflar Cemiyeti Şubesince Saat Kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılanlar ellerinde, "Kudüs İslam davasının göz bebeğidir" ve "Kudüs bizim onurumuzdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Şefik Börü, Müslümanlar için kutsal olan Kudüs'ün İsrail işgali altında olduğunu belirtti.

Kudüs'ün işgalinin İslam ümmetinin yaşadığı en büyük acı olduğunu dile getiren Börü, "Kudüs ne sadece Filistin toprağı ne de Arapların vatanı. Kudüs bütün Müslümanların, İslam milletlerinin mukaddes beldesi. Bu gerçek dolayısıyla mukaddes toprakları savunmak ve işgali sonlandırmak da hepimizin öncelikli vazifesi. Kudüs Müslümanlar için Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra yeryüzündeki en mukaddes mabet." şeklinde konuştu.

Börü, bugün Kudüs'ün her zamankinden daha çok gündemde tutulması ve hürriyeti için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.