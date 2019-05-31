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Dünya Kudüs Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla yürüyüş tertip edildi

DİYARBAKIR (AA) - "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla Diyarbakır'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi ile Özgür Kudüs Platformunca "Dünya Kudüs Günü ve Mavi Marmara Şehitlerini Anma" sloganı ile yapılan yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda başladı.

Yürüyüşte, "Müslüman uyuma Kudüs'e sahip çık", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları atılarak tekbirler getirildi.

Urfakapı'ya kadar süren yürüyüşün ardından açıklama yapan Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Yetimler Vakfı) Genel Başkanı Fikri Karavil, Kudüs'ün 70 yılı aşkındır siyonistlerin işgali altında olduğunu söyledi.

Kudüs'ün işgalinin İslam ümmetinin yaşadığı en büyük sorun olduğunu aktaran Karavil, şöyle dedi:

"Unutulmamalı ki Kudüs hür olduğunda ümmet hür olmuş, esir olduğunda zillete duçar olmuştur. Bilmeliyiz ki bizler sessiz ve tepkisiz kaldıkça işgalin her gün biraz daha yayıldığı bu mukaddes beldede Müslüman kanı akmaya devam edecek, siyonist ateş sadece Kudüs'ü değil bütün bir ümmeti yakacaktır."

Kudüs'ün Müslümanlar için Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescidinebevi'den sonra yeryüzündeki en mukaddes mabet olduğunu ifade eden Karavil, "Kudüs, Gazze bir bütün olarak Filistin, her geçen gün işgal rejiminin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Her yıl yüzlerce kardeşimiz mukaddes topraklarda şehit oluyor. Gazze'ye yönelik havadan ve karadan uygulanan ambargo denizde de sürdürülüyor. Gazzeli kardeşlerimiz 15 mil dışındaki alana çıkamıyor. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan siyonistlere karşı verilen mücadele Kudüs ve Gazze özgür oluncaya kadar duraksamadan devam etmelidir." dedi.

Öte yandan Mardin ve Batman'da da sivil toplum kuruluşlarınca "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır "Dünya Kudüs Günü" yürüyüş

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