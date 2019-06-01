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Dünya Kudüs Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

Adana'da sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürüyüş düzenlendi

Adana'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi tarafından, 30 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen yürüyüş için Kasım Gülek Köprüsü'nde ellerinde pankartlarla toplanan grup, sloganlar eşliğinde İstasyon Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubesi Başkan Yardımcısı Gökhan Dağtekin, Filistin topraklarının işgal altında olduğunu belirtti.

Kudüs'ün işgalinin bugün İslam'ın yaşadığı en büyük sorun olduğunu dile getiren Dağtekin, Kudüs'ü savunmanın ve işgalini sonlandırmanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Dağtekin, Kudüs'ün her zamankinden daha çok gündemde tutulması gerektiğine işaret ederek, "Bilmeliyiz ki sessiz ve tepkisiz kaldıkça işgalin her gün biraz daha yayıldığı bu mukaddes beldede, Müslüman kanı akmaya devam edecek, siyonist ateş sadece Kudüs'ü değil bütün ümmeti yakacaktır. Bu anlamda Kudüs'ün bir bütün olarak Filistin'in başkenti ilan edilmesi, yıllardır büyük sıkıntılar çeken, saldırılara uğrayan Gazze'nin üzerindeki ablukanın kaldırılması çağrımızdır."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana "Dünya Kudüs Günü" Mustazaflar Cemiyeti Adana Şubes

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