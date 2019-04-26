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“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” Bayburt Üniversitesinde başladı.

“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” başladı

“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” Bayburt Üniversitesinde başladı. Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Ersoy, Dede Korkut’un Türk dünyasının en sevilen eserlerinden biri olduğunu ve Türk Dil Kurumu tarafından bu eserle ilgili çeşitli yayınlar yapıldığını belirterek, “Eser yazıya aktarılış tarihi itibarıyla eski Anadolu Türkçesi ve eski Oğuz Türkçesi diye adlandırılan dönemin özelliklerini taşımaktadır" dedi.
Türk Dil Kurumu, Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile düzenlenen “Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu”, 25 Nisan’da Bayburt Üniversitesinde başladı. Sempozyumun açılışında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekici ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan birer konuşma yaptı. Sempozyumda “4. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri” de verildi. Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy’a da toplantıya katılım ve katkılarından dolayı Rektör Coşkun tarafından ödül tevdi edildi.
UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Dede Korkut adına düzenlenen ve iki gün sürecek olan sempozyumda 10 oturumda 44 bildiri sunulacak. Sempozyum 27 Nisan’da Bayburt Kalesi, Dede Korkut Türbesi ve Bey Böyrek Mezarı’na yapılacak ziyaretle sona erecek.

“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” başladı

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