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“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Türk Dil Kurumu (TDK), Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesi ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu işbirliğiyle 25-27 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” Bayburt Üniversitesinde yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Dede Korkut adına düzenlenen ve 44 bildirinin sunulduğu sempozyumun açış konuşmalarını Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” sona erdi

Türk Dil Kurumu (TDK), Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesi ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu işbirliğiyle 25-27 Nisan tarihlerinde düzenlenen “Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” Bayburt Üniversitesinde yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.
UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Dede Korkut adına düzenlenen ve 44 bildirinin sunulduğu sempozyumun açış konuşmalarını Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekici ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptı.
TDK Başkan Yardımcısı Ersoy, Dede Korkut’un Türk dünyasının en sevilen eserlerinden biri olduğunu ve Türk Dil Kurumu tarafından bu eserle ilgili çeşitli yayınlar yapıldığını belirterek Türk tarih ve dil bilincinin tartışıldığı her platformda Dede Korkut’un anılması gerektiğini ifade etti.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekici ise Dede Korkut’un üçüncü nüshasının Kazakistan’da bulunduğunu ve bu nüshanın "Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi” isimli kayıp 13’üncü destanı da içerdiğini ifade etti.
Açış konuşmaları sonrası Prof. Dr. Kamal Abdulla başkanlığındaki açılış oturumu ile Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Dirse Han ve Burla Hatun oturumları, sempozyumun ikinci gününde ise Deli Dumrul, Basat, Kan Turalı, Selcen Hatun ve Boğaç Han oturumları gerçekleştirildi.
Sempozyumda “4. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri” verildi. TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy’a da toplantıya katılım ve katkıları nedeniyle Rektör Coşkun tarafından bir ödül takdim edildi.
Sempozyumun kapanış ve değerlendirme oturumunda, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, Prof. Dr. Atabey Kılıç ve Prof. Dr. Dilaver Düzgün birer konuşma yaptı.
27 Nisan’da Bayburt Kalesi, Dede Korkut Türbesi ve Bey Böyrek Mezarı’na yapılan ziyaretle sempozyum sona erdi.

“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” sona erdi

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