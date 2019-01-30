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"Dünya Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Yuvarlak Masa" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov: - "Rusya, Türkiye ve Kırgızistan, Aytmatov'u birlikte anıyor" - Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov: - "Gerçekten günümüzde tüm insanlığın Aytmatov'un dünya görüşüne daha sıkı sarılması gerekiyor"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Rusya, Türkiye ve Kırgızistan, Aytmatov'u birlikte anıyor." dedi.

Yerhov, Türkiye Yazarlar Birliği ve Rusya-İslam Stratejik Vizyon Grubunca Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Dünya Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Yuvarlak Masa" toplantısına katıldı.

Annesinin de bir edebiyat öğretmeni olduğunu ve kendisine Aytmatov eserlerini aşıladığını belirten Yerhov, şunları kaydetti:

"Bir taraftan bakınca sanki Aytmatov'u hatırlayarak aslında 20'nci asrın sorunlarını konuşuyoruz. Aynı zamanda geleceğe de bakmış oluyoruz. Geleceğe dair vizyon oluştururken, geçmişe dair en iyi örnekleri ve karakterleri inceleyerek geleceği oluştururuz. Rusya, Türkiye ve Kırgızistan, Aytmatov'u birlikte anıyor. Hep beraber Aytmatov'u hatırlıyoruz. Beraber oluşumuz bizi başarıya götürecektir. Bu bizim gücümüzü sembolize ediyor. Eğer biz ileride birlikte çalışacak olursak projelerimiz başarıya ulaşacaktır."

- "Biz fikir kervanına yük yükleyenlerdeniz"

Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Cengiz Aytmatov'u şahsen tanıdığını ifade etti.

Kaseinov, "Aytmatov, abi olarak örnek aldığım birisidir. Kendisi ile Rusya İslam Stratejik Vizyon Grubunda beraber çalışmıştık. Bir toplantıda söylediği şu sözünü hiç unutmam: 'Biz fikir kervanına yük yükleyenlerdeniz.' O sadece fikir üretmedi aynı zamanda pek çok projeleri de hayata geçirdi. Gerçekten günümüzde tüm insanlığın Aytmatov'un dünya görüşüne daha sıkı sarılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan ise "Biz millet olarak Aytmatov’u çok seviyor ve benimsiyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Aytmatov Türkiye Yazarlar Birliği

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