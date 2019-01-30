"Dünya Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Yuvarlak Masa" toplantısı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Rusya, Türkiye ve Kırgızistan, Aytmatov'u birlikte anıyor." dedi.

Yerhov, Türkiye Yazarlar Birliği ve Rusya-İslam Stratejik Vizyon Grubunca Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Dünya Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Yuvarlak Masa" toplantısına katıldı.

Annesinin de bir edebiyat öğretmeni olduğunu ve kendisine Aytmatov eserlerini aşıladığını belirten Yerhov, şunları kaydetti:

"Bir taraftan bakınca sanki Aytmatov'u hatırlayarak aslında 20'nci asrın sorunlarını konuşuyoruz. Aynı zamanda geleceğe de bakmış oluyoruz. Geleceğe dair vizyon oluştururken, geçmişe dair en iyi örnekleri ve karakterleri inceleyerek geleceği oluştururuz. Rusya, Türkiye ve Kırgızistan, Aytmatov'u birlikte anıyor. Hep beraber Aytmatov'u hatırlıyoruz. Beraber oluşumuz bizi başarıya götürecektir. Bu bizim gücümüzü sembolize ediyor. Eğer biz ileride birlikte çalışacak olursak projelerimiz başarıya ulaşacaktır."

- "Biz fikir kervanına yük yükleyenlerdeniz"

Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Cengiz Aytmatov'u şahsen tanıdığını ifade etti.