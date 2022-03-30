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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Portekiz ve Polonya'ya kupaya ismini yazdırdı

29.03.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin de bulunduğu playoff grubunda Portekiz diğer üç takımı geride bırakarak Katar Dünya Kupası'na adını yazdırdı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Portekiz ve Polonya'ya kupaya ismini yazdırdı

Türkiye'nin de bulunduğu playoff grubunda Portekiz diğer üç takımı geride bırakarak Katar Dünya Kupası'na adını yazdırdı.

Ronaldo liderliğindeki takım, Kuzey Makedonya'yı Porto'da 2 - 0 ile geçti. Goller Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes'den geldi.

Kuzey Makedonya'ya yenilerek peş peşe ikinci kez şampiyonaya katılamayan İtalya ise Türkiye ile Konya'da hazırlık maçında karşılaştı.

Mücadele İtalya'nın 3 - 2 üstünlüğü ile sonlandı.

Türkiye'nin gollerini 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada oyuna sonradan giren Serdar Dursun attı. İtalya'nın gollerini ise 35'te Cristante, 39 ve 69'da Raspadori'den geldi.

Türkiye son kez bir Dünya Kupası'na 2002 yılında katılmıştı.

Polonya ikinci takım oldu

Avrupa Elemeleri'nin diğer bir playoff finalinde Polonya evinde İsveç'i 2 - 0 ile geçti ve kupaya ismini yazdırdı.

İtalya'nın gol sevinci

2022 Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri'ne toplam 12 takım katılıyordu.

Türkiye'nin de dahil olduğu 10 grup ikincisi ile Avrupa Uluslar Ligi'nden gelen Çek Cumhuriyeti ve Avusturya play-off'lara katılma hakkı elde etti.

İki tur üzerinden ve tek maç olarak oynanan mücadeleler sonunda, üç takımın kupa vizesi alması gerekiyordu.

Ancak son sonuçlarla İsveç ve Portekiz tur atladı.

Ancak Galler, Avusturya, Ukrayna ve İskoçya'nın bulunduğu grupta düğüm Haziran ayında çözülecek.

Ukrayna - İskoçya karşılaşması savaş nedeniyle Haziran ayına ertelendi. Bu maçı galibi, Avusturya'yı geçen Galler ile playoff final maçına çıkacak.

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