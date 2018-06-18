Dünya Kupası bahane! Playboy'dan özel takım

Dünya Kupası tüm hızıyla başladı. Tribünden sahaya her alanda gündem olan Dünya Kupası için Playboy da boş durmadı

Playboy dergisi, Dünya Kupası için tamamı Rus modellerden oluşan takım kurdu

1 / 11 Erkeklere özel dergi Playboy, Rusya’nın ağırladığı FIFA 2018 Dünya Kupası’nı biraz daha ‘ısıttı’.

2 / 11 Dergi, Rus modellerden oluşan bir takım kurdu.

3 / 11 Takımın kaptanının kimin olması gerektiği de okuyucuların oylamasına sunuldu.

4 / 11 Rusya’nın ağırladığı FIFA 2018 Dünya Kupası heyecanı tribünlerde ve ekran karşısında tüm heyecan ve coşkusuyla devam ederken, Playboy dergisi şampiyona öncesinde kurduğu ‘takımla’ heyecana heyecan kattı.

5 / 11 Dergi, perşembe günü Moskova’da açılışı yapılan şampiyona öncesinde tamamı Rus modellerden oluşan onbirini tanıttı.

6 / 11 Derginin sayfasından okuyuculara takımın kaptanının seçilmesi için okuyuculara danışıldı.

7 / 11 Açıklamada en seksi takım kaptanını seçene sponsor tarafından bir cep telefonu hediye edileceği belirtildi.

8 / 11 Derginin seçtiği modeller, Moskova’daki Spartak Stadyumu’nda poz verdi.

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