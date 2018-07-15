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Dünya Kupası finali | Fransa - Hırvatistan (CANLI YAYIN)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası, Fransa - Hırvatistan maçıyla sona erecek. Fransa - Hırvatistan maçıyla 2018 Dünya Kupası finali oynanacak ve kupa sahibini bulacak. Tüm gözler Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak olan Fransa - Hırvatistan finaline çevrilirken, Fransa - Hırvatistan maçının heyecanı Mynet.com canlı anlatım servisinde olacak. İşte 2018 Dünya Kupası finalindeki Fransa - Hırvatistan maçının tüm detayları, 11'leri ve canlı anlatımı...

Dünya Kupası finali | Fransa - Hırvatistan (CANLI YAYIN)

Fransa - Hırvatistan maçıyla 2018 Dünya Kupası heyacanı sona erecek. Moskova'nın Luzhniki Stadı'nda oynanacak Fransa - Hırvatistan finaliyle 2018 Dünya Kupası sahibini bulacak. İşte 2018 Dünya Kupası finalindeki Fransa - Hırvatistan maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları...

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MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
DAKİKA 8: Modric'in mükemmel pasında topla buluşan Strinic, Mandzukic'i golle buluşturmak istedi. Mbappe, araya girdi ve topu kornere çeldi.
DAKİKA 9: Vrsaljko'nun ortasına Perisic çok iyi yükseldi ancak Varane topu uzaklaştırmayı başardı.
DAKİKA 12: Sol kanattan ön direğe yapılan ortayı Perisic kontrol edip ağlarla buluşturmak istedi. Hırvat oyuncu şut şansı bulamadı.
DAKİKA 19: Fransa golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta Griezmann'ın ortasında Mandzukic ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve Fransa maçta 1-0 öne geçti.
DAKİKA 28: Perisic, Hırvatistan adına durumu 1-1'e getirdi. Gol için bastıran Hırvatistan'da ceza sahasında kafayla indirilen top sonrası Vida, Perisic'i gördü. Perisic topu soluna çekip sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
DAKİKA 38: Fransa bu kez penaltıdan golü buldu. 35'te kornerden gelen topa Perisic elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem Sistemi ile pozisyonun tekrarını izleyen hakem Nestor Pitana penaltıya hükmetti. Griezmann attığı golle Fransa'yı maçta 2-1 öne geçirdi.

**FRANSA - HIRVATİSTAN

STAT: Luzhniki
SAAT: 18.00
HAKEM: Nestor Pitana
YAYIN: TRT 1

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Modric, Rakitic, Brozovic, Rebic, Perisic, Mandzukic

FRANSA'NIN ÜÇÜNCÜ, HIRVATİSTAN'IN İLK FİNALİ
Dünya Kupası finalinde karşılaşacak takımlardan Fransa üçüncü kez finalde mücadele edecek. Daha önce evinde düzenlenen şampiyonada 1998'de bir kez kupayı kaldıran Fransızlar, ikinci kupa hedefi ile bu maça çıkacak. Tarihinde ilk kez finalde yer alacak Hırvatistan ise Dünya Kupası'nı kazanarak, tarihe geçmek istiyor.

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