Dünya Kupası finali | Fransa - Hırvatistan (CANLI YAYIN)

Fransa - Hırvatistan maçıyla 2018 Dünya Kupası heyacanı sona erecek. Moskova'nın Luzhniki Stadı'nda oynanacak Fransa - Hırvatistan finaliyle 2018 Dünya Kupası sahibini bulacak. İşte 2018 Dünya Kupası finalindeki Fransa - Hırvatistan maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları...

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

DAKİKA 8: Modric'in mükemmel pasında topla buluşan Strinic, Mandzukic'i golle buluşturmak istedi. Mbappe, araya girdi ve topu kornere çeldi.

DAKİKA 9: Vrsaljko'nun ortasına Perisic çok iyi yükseldi ancak Varane topu uzaklaştırmayı başardı.

DAKİKA 12: Sol kanattan ön direğe yapılan ortayı Perisic kontrol edip ağlarla buluşturmak istedi. Hırvat oyuncu şut şansı bulamadı.

DAKİKA 19: Fransa golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta Griezmann'ın ortasında Mandzukic ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve Fransa maçta 1-0 öne geçti.

DAKİKA 28: Perisic, Hırvatistan adına durumu 1-1'e getirdi. Gol için bastıran Hırvatistan'da ceza sahasında kafayla indirilen top sonrası Vida, Perisic'i gördü. Perisic topu soluna çekip sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 38: Fransa bu kez penaltıdan golü buldu. 35'te kornerden gelen topa Perisic elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem Sistemi ile pozisyonun tekrarını izleyen hakem Nestor Pitana penaltıya hükmetti. Griezmann attığı golle Fransa'yı maçta 2-1 öne geçirdi.