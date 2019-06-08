Dünya Kupası Karşılaşması Rekor Sayıda Seyirci Çekti

Fransa’da başlayan Kadınlar Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması rekor sayıdaseyirci topladı.

Fransa ve Güney Kore milli takımları arasında oynanan karşılaşma, verilen bilgilere göre Fransa’da 9 milyon 830 bin kişi tarafından seyredildi.

Fransa’da kadın futbolu açısından da, en fazla televizyon seyircisi çeken etkinlik oldu.

Karşılaşmayı da stadda 45.261 kişi izledi.

A Grubu’nun ilk karşılaşmasında Fransa, Güney Kore’yi 4-0 mağlup etti.

Fransa Erkek Futbol Takımı’nın 2018 Erkekler Dünya Kupası kapsamındaki Avustralya’yla oynadığı ilk karşılaşmasını ülkede 12 milyon 600 bin kişi seyretmişti.

