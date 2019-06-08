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Dünya Kupası Karşılaşması Rekor Sayıda Seyirci Çekti

08.06.2019 22:50 | Son Güncelleme

Fransa’da başlayan Kadınlar Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması rekor sayıdaseyirci topladı

Dünya Kupası Karşılaşması Rekor Sayıda Seyirci Çekti

Fransa’da başlayan Kadınlar Dünya Kupası’nın açılış karşılaşması rekor sayıdaseyirci topladı.

Fransa ve Güney Kore milli takımları arasında oynanan karşılaşma, verilen bilgilere göre Fransa’da 9 milyon 830 bin kişi tarafından seyredildi.

Fransa’da kadın futbolu açısından da, en fazla televizyon seyircisi çeken etkinlik oldu.

Karşılaşmayı da stadda 45.261 kişi izledi.

A Grubu’nun ilk karşılaşmasında Fransa, Güney Kore’yi 4-0 mağlup etti.

Fransa Erkek Futbol Takımı’nın 2018 Erkekler Dünya Kupası kapsamındaki Avustralya’yla oynadığı ilk karşılaşmasını ülkede 12 milyon 600 bin kişi seyretmişti.

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