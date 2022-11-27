Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapise girebilir!

Dünya Kupası'nda Katar'in getirdiği yasaklar çok konuşulmuştu. Stadyumda alkol içmek ve açık giyinmenin yasaklandığı turnuvada Ivana Knoll'un verdiği pozlar Katarlıları bir hayli kızdırdı.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

Yasaklara rağmen ülkesi Hırvatistan - Fas maçına dekolteli bir kıyafetle gelen Ivana Knoll büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Katar'ın koyduğu yasakları çiğneyen Ivana Knoll'un hapis cezası bile alabileceği konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADA DESTEK VAR

Hapis cezasının gündeme gelmesinin ardından Hırvatlar, Ivana Knoll'a destek çıktı. Böyle bir olayın çağımıza aykırı olduğunu ve herkesin özgür biçimde giyinebilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Ivana Knoll'un ülkesine dönmesini istiyor.

