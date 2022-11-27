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Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapise girebilir!

27.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan'ın ünlü mankenlerinden Ivana Knoll'un Dünya Kupası'nda giydiği kıyafetler ve verdiği pozlar Katar'da gündem oldu. Düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bir dizi yasak getiren Katar hükümeti, kadınların stadyumlarda açık giyinmesini yasaklamıştı. Ivana Knoll'un verdiği pozlardan sonra Katarlılar harekete geçti.

Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapise girebilir!

Dünya Kupası'nda Katar'in getirdiği yasaklar çok konuşulmuştu. Stadyumda alkol içmek ve açık giyinmenin yasaklandığı turnuvada Ivana Knoll'un verdiği pozlar Katarlıları bir hayli kızdırdı.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

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Yasaklara rağmen ülkesi Hırvatistan - Fas maçına dekolteli bir kıyafetle gelen Ivana Knoll büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Katar'ın koyduğu yasakları çiğneyen Ivana Knoll'un hapis cezası bile alabileceği konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADA DESTEK VAR

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Hapis cezasının gündeme gelmesinin ardından Hırvatlar, Ivana Knoll'a destek çıktı. Böyle bir olayın çağımıza aykırı olduğunu ve herkesin özgür biçimde giyinebilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Ivana Knoll'un ülkesine dönmesini istiyor.

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