Dünya Kupası’nı kasıp kavuran eski Hırvastistan güzeli Ivana Knöll’ü kimse tutamıyor! Tanga mayosuyla deniz kenarında şov yaptı

2022 Dünya Kupası’nın sembol isimlerinden biri haline gelen eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Katar sokaklarında ve tribünde tercih ettiği cesur kıyafetleriyle hem eleştiri hem de övgü toplamıştı. Dekolteli üstler ve g-string kıyafetler de dahil olmak üzere cesur seçimleriyle dünya genelinde üne kavuran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, sosyal medyada hayranlarını heyecanlandıran paylaşımlarıyla da popülerleşti. Kısa sürede takipçi sayısını katlamayı başaran Knöll son olarak tatilinden seksi anlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Dünya Kupası’nda tanınan Knöll, turnuvanın sona ermesinden sonra soluğu tatilde almıştı. Fenomen isim Miami tatilinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarından tam not aldı. Knöll, tanga mayosuyla deniz kenarında dalgalarla oynadığı anları paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede ilgisini çeken paylaşımlarından Knöll’ün gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten büyüleyici bir an” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz bir güzellik” yorumunu ekledi.