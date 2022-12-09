Dünya Kupası'nın Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'in öğretmen sevgilisi akılları baştan aldı! Ortalığı yaktı kavurdu

Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarına yükselen Arjantin takımının yıldız futbolcusu Julian Alvarez özel hayatında da mutluluğu yakaladı.

Ünlü futbolcu, bir süredir beden eğitimi öğretmeni sevgilisi Maria Emilia Ferrero ile birlikte.

Birbirlerine tutku ve aşkla bağlı oldukları gözlemlenen çift, görenleri kıskandırıyor.

Emilia Ferrero, Dünya Kupası'nda hem Arjantin Milli Takımı'na hem de Julian Alvarez'e tezahürat yapıyor.

JULİAN ALVAREZ'İN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SEVGİLİSİNDEN CESUR POZLAR

Arjantinli futbolcu Alvarez'in sevgilisi Ferrero, Instagram hesabında paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Emilia Ferrero'yu gören bir daha bakıyor.

Fakat Arjantin güzelinin gözü Julian Alvarez'den başkasını görmüyor.

Ferrero, sosyal medya hesabının hikaye kısmında sürekli olarak sevgilisi Julian Alvarez'in fotoğraflarını paylaşıyor.

Julian Alvarez - Emilia Ferrero takipçilerini bir süre daha imrendirecek gibi görünüyor.



