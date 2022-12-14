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Dünya Kupası'nın Fransız yıldızı Alphonse Areola'nın fenomen eşi sınırları zorladı! Göğüs dekolteli pozları Instagram'ı yaktı kavurdu

14.12.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nın Fransız yıldızı Alphonse Areola'nın fenomen eşi Marrion Areola Valette; yaşam stili, fitness ve sağlıklı beslenmeye yönelik paylaşımları kadar verdiği cesur pozlarla da adından söz ettiriyor. 2014 yılında Alphonse Areola ile hayatını birleştiren ünlü fenomeni görenler 3 çocuk annesi olduğuna inanmakta güçlük çekti. Marrion Areola Valette düzgün fiziğiyle adından söz ettirdi.

Dünya Kupası'nın Fransız yıldızı Alphonse Areola'nın fenomen eşi sınırları zorladı! Göğüs dekolteli pozları Instagram'ı yaktı kavurdu

Dünya Kupası'nda yarı final maçında Fas ile karşı karşıya gelecek olan Fransa takımının kalecisi Alphonse Areola'nın eşi Marrion Areola Valette güzelliği ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı salladı.

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3 kız annesi olan Marrion Areola Valette; yaşam stili, fitness ve sağlıklı beslenme konularına ilgi duyuyor.

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Yaşadığı her anı sosyal medya hesabında paylaşmaktan çekinmeyen genç kadın, İngiltere yaşadığı ırkçılığa da tepki gösterdi.

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ALPHONSE AROELA'NIN FENOMEN EŞİNDEN IRKÇILIK TEPKİSİ

3 gün önce yaptığı paylaşımda tüm hafta boyuncu İngilizler tarafından espri malzemesi haline geldiklerini belirten genç kadın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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"İngilizleri her zaman tüm kalbimle sevdim ama açıkçası tüm hafta gerçek yüzlerini gösterdiler. Dün gece Fransız olmaktan hiç bu kadar gurur duymamıştım!"

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CESUR POZLARI OLAY OLDU

Öte yandan hobilerini sosyal medyada içerik üreterek sürdüren Valette verdiği cesur pozlar sebebiyle de ilgiyle takip ediliyor.

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Düzgün fiziği, göğüs ve dekolteli paylaşımlarıyla yakından takip edilen ünlü fenomen, kadın takipçilerini bir süre daha imrendirecek gibi görünüyor.

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