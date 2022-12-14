Dünya Kupası'nın Fransız yıldızı Alphonse Areola'nın fenomen eşi sınırları zorladı! Göğüs dekolteli pozları Instagram'ı yaktı kavurdu

Dünya Kupası'nda yarı final maçında Fas ile karşı karşıya gelecek olan Fransa takımının kalecisi Alphonse Areola'nın eşi Marrion Areola Valette güzelliği ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı salladı.

3 kız annesi olan Marrion Areola Valette; yaşam stili, fitness ve sağlıklı beslenme konularına ilgi duyuyor.

Yaşadığı her anı sosyal medya hesabında paylaşmaktan çekinmeyen genç kadın, İngiltere yaşadığı ırkçılığa da tepki gösterdi.

ALPHONSE AROELA'NIN FENOMEN EŞİNDEN IRKÇILIK TEPKİSİ

3 gün önce yaptığı paylaşımda tüm hafta boyuncu İngilizler tarafından espri malzemesi haline geldiklerini belirten genç kadın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İngilizleri her zaman tüm kalbimle sevdim ama açıkçası tüm hafta gerçek yüzlerini gösterdiler. Dün gece Fransız olmaktan hiç bu kadar gurur duymamıştım!"

CESUR POZLARI OLAY OLDU

Öte yandan hobilerini sosyal medyada içerik üreterek sürdüren Valette verdiği cesur pozlar sebebiyle de ilgiyle takip ediliyor.

Düzgün fiziği, göğüs ve dekolteli paylaşımlarıyla yakından takip edilen ünlü fenomen, kadın takipçilerini bir süre daha imrendirecek gibi görünüyor.



