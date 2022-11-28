Dünya Kupası'nın İspanyol yıldızı Carlos Soler'in sevgilisinden dudak ısırtan pozlar! Bikini altını sıyırıp...

Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından İspanya'nın yıldızı Carlos Soler aradığı aşkı Martha Marchena'da buldu.

Carlos Soler'a sırılsıklam aşık olan İspanyol güzeli Martha Marchena daha önce de şarkıcı Antonio José ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu.

İSPANYA'NIN YILDIZI CARLOS SOLER'İN SEVGİLİSİNDEN YÜREK HOPLATAN POZLAR

İspanya'nın yıldızı Carlos Soler'in genç sevgilisi Martha Marchena sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

BİKİNİLİ PAYLAŞIMLARI OLAY OLDU

Sahilde verdiği bikinili pozları olay olan güzel kadının en çok beğenilen paylaşımlarından biri de Carlos Soler'i öptüğü fotoğraf oldu.

Genç kadının bikinisinin altını yukarı doğru sıyırıp verdiği poz ise Instagram'a damga vurdu.



