MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünya Kupası'nın İspanyol yıldızı Carlos Soler'in sevgilisinden dudak ısırtan pozlar! Bikini altını sıyırıp...

Dünya Kupası'nın İspanyol yıldızı Carlos Soler'in sevgilisinden dudak ısırtan pozlar! Bikini altını sıyırıp...

28.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Milli Futbol takımında orta saha oyuncusu olan Carlos Soler, İspanyol güzeli Martha Marchena ile aşk yaşıyor. Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren genç kadın yıllar önce ünlü şarkıcı Antonio José ile yaşadığı büyük aşkla gündeme gelmişti. 2022 Dünya Kupası maçı için Katar'a gidip Carlos Soler'e destek veren genç kadının bikinili pozları olay oldu.

Dünya Kupası'nın İspanyol yıldızı Carlos Soler'in sevgilisinden dudak ısırtan pozlar! Bikini altını sıyırıp...

Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından İspanya'nın yıldızı Carlos Soler aradığı aşkı Martha Marchena'da buldu.

az

Carlos Soler'a sırılsıklam aşık olan İspanyol güzeli Martha Marchena daha önce de şarkıcı Antonio José ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu.

sa

İSPANYA'NIN YILDIZI CARLOS SOLER'İN SEVGİLİSİNDEN YÜREK HOPLATAN POZLAR

İspanya'nın yıldızı Carlos Soler'in genç sevgilisi Martha Marchena sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

7

BİKİNİLİ PAYLAŞIMLARI OLAY OLDU

Sahilde verdiği bikinili pozları olay olan güzel kadının en çok beğenilen paylaşımlarından biri de Carlos Soler'i öptüğü fotoğraf oldu.

l

Genç kadının bikinisinin altını yukarı doğru sıyırıp verdiği poz ise Instagram'a damga vurdu.

182139863_768696087352196_4838571582985279002_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlarSorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar
Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"
Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı! "Acı çekmek istemiyorum"Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı! "Acı çekmek istemiyorum"
Anahtar Kelimeler:
İspanya 2022 dünya kupası dünya kupası sosyal medya Oyuncu sevgilisi ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

58 yaşındaki Hülya Avşar'ın bacak dekoltesi olay! Kasığını da...

58 yaşındaki Hülya Avşar'ın bacak dekoltesi olay! Kasığını da...

Ekspertiz kontrolü, zorunlu trafik sigortası, kasko… SEDDK harekete geçti

Ekspertiz kontrolü, zorunlu trafik sigortası, kasko… SEDDK harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.