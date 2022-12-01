Dünya Kupası'nın İspanyol yıldızı Marcos Llorente'nin fenomen sevgilisi sınırları zorladı! Tanga bikinisini giyip...

2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren İspanya takımının yıldız futbolcusu Marcos Llorente'nin fenomen sevgilisi Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

MARCOS LLORANTE'NİN FENOMEN SEVGİİLİSİ, INSTAGRAM'I SALLADI

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken genç kadın, bacak dekolteli kıyafetler tercih ediyor.

Marcos Llorente, cesur pozları sosyal medyada olay olan sevgilisi Patricia Noarbe'ye büyük bir aşk duyuyor.

Patricia Noarbe'nin gözü ise Marcos'tan başkasını görmüyor. Öyle ki 26 yaşındaki güzel fenomen her fırsatta onunla paylaşımda bulunuyor.

BİKİNİ ALTI NEREDEYSE YOK GİBİ!

Ünlü fenomenin her giydiği olay olsa da bazı paylaşımları diğerlerinden daha çok konuşuldu.

Neredeyse yok denebilecek bikini altıyla kamera karşısına geçen ünlü fenomenin paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

Patricia Noarbe, Instagram hesabında sahil kenarında paylaştığı video ile gündem olmuştu.



