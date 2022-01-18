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Dünya Kupası’nda 3250 Türk Polisi Görev Yapacak

18.01.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin 2022 FIFA Dünya Kupası’nda güvenliği sağlamak üzere 3 bin 250 Türk güvenlik görevlisinin Katar’a gönderileceğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a 3 bin 250 güvenlik görevlisi göndereceğini ve şampiyona öncesinde Ankara'nın Katar personelini eğittiğini söyledi.

Antalya'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Süleyman Soylu, 3 bin çevik kuvvet ve takviye hazır kuvvet personelinin yanı sıra 100 özel harekat personeli, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 30 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba uzmanı ve diğer koordinatör personelin görevlendirileceğini söyledi.

“Toplam 3 bin 250 personelimiz Dünya Kupası için Kasım ve Aralık 2022'de 45 gün süreyle Katar'da geçici olarak görev yapacak" diyen Soylu, "Dünyanın dört bir yanından bir milyondan fazla taraftarın katılmasının beklendiği bu etkinlikte personelimiz güvenliği sağlayacak” dedi.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin ayrıca 677 Katarlı güvenlik personelini 38 farklı alanda eğittiğini de sözlerine ekledi. Süleyman Soylu, şampiyonada güvenliği sağlayacak genel güvenlik personeli içinde Türkiye’nin payının ne olacağını belirtmedi.

Türkiye ve Katar, son yıllarda Ankara'nın diğer Körfez ülkeleriyle olan anlaşmazlığında Doha'yı desteklemesi ve iki ülkenin ticari ve ekonomik konularda sık sık işbirliği yapmasıyla bağlarını güçlendirdi.

Katar, 2010 yılında Ortadoğu'daki ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazandığından beri mavi yakalı işçilere yönelik muamele konusunda büyük bir uluslararası incelemeyle karşı karşıya kaldı.

2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

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