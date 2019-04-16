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Dünya Kupası’nı izleyen 5 binden fazla taraftar yasa dışı şekilde Rusya’da kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

Rusya İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Rusya’daki FİFA 2018 Dünya Kupası nedeniyle gelen 5 binden fazla taraftarın ülkeden ayrılmayarak kaçak şekilde yaşadıklarını açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Rusya’da yapılan Dünya Kupası müsabakaları için dünyanın birçok ülkesinden 650 milyon taraftarın Rusya’ya geldiği bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Rusya’daki FİFA 2018 Dünya Kupası nedeniyle gelen 5 binden fazla taraftarın ülkeden ayrılmayarak kaçak şekilde yaşadıklarını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Rusya’da yapılan Dünya Kupası müsabakaları için dünyanın birçok ülkesinden 650 milyon taraftarın Rusya’ya geldiği bildirildi. Haziran ayında başlayan ve Temmuz ayı ortasında sona eren dünya kupasını izlemeye gelen yabancı taraftarların 31 Aralık 2018 tarihine kadar Fun İD kartlarıyla ülkede turist olarak kalabilecekleri açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, belirtilen süreden sonra 5 binden fazla taraftarın Rusya’dan ayrılmayarak ülkede kaçak şekilde yaşamayı sürdürdükleri bildirildi.

En çok Nijeryalılar Rusya’da kaldı
Rusya İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Sekreteri Valentina Kazakova yaptığı açıklamada, “Rusya’da yasal sürenin üzerinde kalmak mümkün değil. Bu taraftarlar Rusya’da yasa dışı olarak kalmaya devam ediyor. Şu anda onları tek tek tespit ediyoruz ve yakalananları ülkelerine gönderiyoruz. Ayrıca yasadığı olarak kalan kişilerin Rusya’ya yeniden girişlerini yasaklıyoruz” dedi.
Diğer taraftar Rusya İçişleri Bakanlığı ülkede yasa dışı olarak kalmaya devam edenlerden bin 863 kişinin Nijerya uyruklu, 911’inin Vietnam, 456’sının Bangladeş, 253’ünün Senagal ve geri kalanının farklı ülkelerden olduğunu açıkladı.

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