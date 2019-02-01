HABER

"Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 20:03 | Son Güncelleme

Hayrat Yardım Derneği'nce Sudan'da 525 yetim çocuğa Kur'an-ı Kerim hediye edildi

İSTANBUL (AA) - Hayrat Yardım Derneği'nce "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında Sudan'da çocuklara Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Dünya Kur’an Okuyor" kampanyasında bu sefer yetimlerin yüzü güldü.

Sudan'da hamiliği üstlenilen 525 yetim çocuğa Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Ayrıca çocuklarla sohbet edildi, parkta oyun oynandı.

Etkinliğe Sudan Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent de katıldı. Çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye eden Bülent, kampanyayı yakından takip ettiğini belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kur’an’ın sayfalarına dokunamayan kalmasın" denilerek başlanan kampanyada, bugüne kadar Sudan'a 50 binden fazla Kur'an-ı Kerim gönderildiği, bunlardan bir kısmının ihtiyaç duyulan çevre ülkelerde dağıtıldığı belirtildi.

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...
Metrobüs arıza yaptı, trafikte yoğunluk yaşandı Metrobüs arıza yaptı, trafikte yoğunluk yaşandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kur'an-ı Kerim Sudan yardım

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Çorum'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.