İSTANBUL (AA) - Hayrat Yardım Derneği'nce "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında Sudan'da çocuklara Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Dünya Kur’an Okuyor" kampanyasında bu sefer yetimlerin yüzü güldü.
Sudan'da hamiliği üstlenilen 525 yetim çocuğa Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Ayrıca çocuklarla sohbet edildi, parkta oyun oynandı.
Etkinliğe Sudan Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent de katıldı. Çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye eden Bülent, kampanyayı yakından takip ettiğini belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Kur’an’ın sayfalarına dokunamayan kalmasın" denilerek başlanan kampanyada, bugüne kadar Sudan'a 50 binden fazla Kur'an-ı Kerim gönderildiği, bunlardan bir kısmının ihtiyaç duyulan çevre ülkelerde dağıtıldığı belirtildi.
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