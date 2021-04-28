Dünya Laborantlar Günü nedir? İşte Dünya Laborantlar Günü mesajları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayıldığı bu dönemlerde büyük gayret gösteren laborantların günü, bu alanda çalışan sağlık emekçilerinin yüzünü güldürüyor. Dünya Laborantlar Günü, mesajlarla daha da özel oluyor…
28 Nisan Dünya Laboranlar Gününüzü en içten duygularımla kutlarım.
28 Nisan Dünya Laboranlar Günü kutlu olsun.
İnsan sağlığının korunması ve daha kaliteli bir yaşam sunulması için birlikte mücadele ettiğimiz sağlık sektörünün parçası olan tüm tıbbi laboratuvar teknikeri ve teknisyenlerimizin 28 Nisan Dünya Laborantlar Günü'nü kutluyorum.
Görevini özveri ve layıkıyla yerine getiren tüm tıbbi laboratuvar teknikeri ve teknisyenlerinin 28 Nisan laboratuvar teknikeri ve teknisyenleri günü kutlu olsun…
Hastaya doğru teşhis konulmasında laborantların önemi büyük. Gününüz kutlu olsun.
2007’den beri her sene 28 Nisan ‘Dünya Laborantlar Günü’ olarak kutlanıyor. Laboratuvar hizmetleri yalnızca sağlık hizmetlerinde sınırlı kalmayıp yaşamın birçok alanında önemli bir yere sahiptir.
Sağlıkta hastalıkların teşhisi ve tedavisi sürecinin dışında, çevre güvenliği, tüketilen gıdaların kontrolü ve daha birçok alanda laboratuvarlar toplumumuza özenli, dikkatli ve özverili ekip çalışmaları ile hizmet veriyor.
Tıbbi tanı ve tedavide temel belirleyici unsuru çok büyük seviyede laboratuvar bulguları oluşturmaktadır. Bu kadar önemli bir hizmeti yerine getirenler Tıbbi Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleridir.
Tıbbi laboratuvar teknisyeni; Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Sağlık Meslek Liseleri tıbbi laboratuvar programı mezunlarıdır. Tıbbi laboratuvar teknikerleri ise Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ilgili Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ya da Tıbbi Patoloji Teknikerliği bölümleri mezunlarıdır.
Tıbbi laboratuvar teknikeri/teknisyenleri tüm özel, kamu ve üniversite hastaneleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar ile özel tıp merkezleri ve özel tıbbi laboratuvarlarda çalışabiliyor.
22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” ile Tıbbi laboratuvar teknikeri/teknisyeninin görevler tanımları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
Tıbbi laboratuvar teknisyeni;
Laboratuvara başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır.
Laboratuvarına numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını yapar.
Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar.
Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yapar.
Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak doktor tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri laboratuvar uzmanına ve/veya ilgili klinik doktoruna ve/veya hemşiresine bildirilir.
Red kriterlerine göre red edilmesi gereken örnekleri red ederek yeni örnek ister. Durumu, laboratuvar uzmanı ile örneği gönderen hemşire ve/veya doktora bildirir.
Laboratuvar istatistik çalışmaları, malzeme ve kit sayımı ile miat kontrollerini yapar, kayıt altına alır.
İnternal ve eksternal kalite kontrol çalışmalarını yapar, kayıt altına alır. İşlem sırasındaki gözlemlerini kalite çalışmaları doğrultusunda formlara kaydeder.
Laboratuvarına test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon kontrollerini yapar.
Laboratuvar araç - gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.
Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlar.