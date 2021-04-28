Dünya Laborantlar Günü nedir? İşte Dünya Laborantlar Günü mesajları ve sözleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayıldığı bu dönemlerde büyük gayret gösteren laborantların günü, bu alanda çalışan sağlık emekçilerinin yüzünü güldürüyor. Dünya Laborantlar Günü, mesajlarla daha da özel oluyor… DÜNYA LABORANTLAR GÜNÜ MESAJLARI 28 Nisan Dünya Laboranlar Gününüzü en içten duygularımla kutlarım. 28 Nisan Dünya Laboranlar Günü kutlu olsun. İnsan sağlığının korunması ve daha kaliteli bir yaşam sunulması için birlikte mücadele ettiğimiz sağlık sektörünün parçası olan tüm tıbbi laboratuvar teknikeri ve teknisyenlerimizin 28 Nisan Dünya Laborantlar Günü'nü kutluyorum. Görevini özveri ve layıkıyla yerine getiren tüm tıbbi laboratuvar teknikeri ve teknisyenlerinin 28 Nisan laboratuvar teknikeri ve teknisyenleri günü kutlu olsun… Hastaya doğru teşhis konulmasında laborantların önemi büyük. Gününüz kutlu olsun. DÜNYA LABORANTLAR GÜNÜ NEDİR? 2007’den beri her sene 28 Nisan ‘Dünya Laborantlar Günü’ olarak kutlanıyor. Laboratuvar hizmetleri yalnızca sağlık hizmetlerinde sınırlı kalmayıp yaşamın birçok alanında önemli bir yere sahiptir. Sağlıkta hastalıkların teşhisi ve tedavisi sürecinin dışında, çevre güvenliği, tüketilen gıdaların kontrolü ve daha birçok alanda laboratuvarlar toplumumuza özenli, dikkatli ve özverili ekip çalışmaları ile hizmet veriyor.

Tıbbi tanı ve tedavide temel belirleyici unsuru çok büyük seviyede laboratuvar bulguları oluşturmaktadır. Bu kadar önemli bir hizmeti yerine getirenler Tıbbi Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleridir. Tıbbi laboratuvar teknisyeni; Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Sağlık Meslek Liseleri tıbbi laboratuvar programı mezunlarıdır. Tıbbi laboratuvar teknikerleri ise Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ilgili Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ya da Tıbbi Patoloji Teknikerliği bölümleri mezunlarıdır. Tıbbi laboratuvar teknikeri/teknisyenleri tüm özel, kamu ve üniversite hastaneleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar ile özel tıp merkezleri ve özel tıbbi laboratuvarlarda çalışabiliyor. 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” ile Tıbbi laboratuvar teknikeri/teknisyeninin görevler tanımları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Tıbbi laboratuvar teknisyeni;