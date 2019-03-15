Dünya Liderleri Cami Saldırılarını Kınadı 

II. Elizabeth taziye mesajında, "Christchurch'te meydana gelen korkunç olaylarından derin üzüntü duydum ve hayatını kaybedenlerin aileleri ve arkadaşlarına Prens Philip ile başsağlığı diliyoruz’’ dedi.

Meşruti monarşinin sürdüğü Yeni Zelanda’nın devlet başkanı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve taziyelerini bildirdi.

Trump, "Camilere yönelik saldırı sonrası Yeni Zelanda halkına en samimi duygularımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. 49 masum insan şuursuzca öldürüldü ve birçoğu da yaralandı. ABD Yeni Zelanda'nın yanındadır. Tanrı hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Amerika Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, saldırıyı korkunç olarak niteledi ve Yeni Zelanda halkının yanında olduklarını yazdı.

Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Khan mesajında, başkentteki camilerde bugün Cuma namazı sırasında silahlı güvenlik güçleri ve polisin görünür şekilde konuşlandırılacağını söyledi.

Saldırganlardan birinin yayımladığı manifestoda hedef olarak gösterdiği Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan da "Bugün Yeni Zelanda’dan sadece inançlarından dolayı masum insanların öldürüldüğü yürek parçalayıcı bir haber aldık. Londra, Christchurch’deki terörün korkunç yüzüyle yüzleşen insanların yanındadır. Londra bazılarının yok etmek istediği çeşitliliği her zaman kutlayacaktır’’ mesajını paylaştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May de, Twitter hesabından saldırıyı kınadı. May, mesajında, "İngiltere adına Christchurch’deki korkunç terör saldırısından sonra tüm Yeni Zelandalılara en derin taziyelerimi sunuyorum. Düşüncelerim bu tiksindirici şiddet eyleminden etkilenenlerledir" dedi.

Kraliçe, yaralılara yardım eden acil yardım ekipleri ve gönüllülere de takdirlerini sunduklarını belirtti ve ‘’Bu trajik zamanda düşüncelerim ve dualarım Yeni Zelandalılarla beraber" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dua için toplanan sivillere yapılan saldırı, iğrençlik ve acımasızlıkla şok yaratıyor. Bu suça karışan herkesin hak ettiği cezayı almasını umuyorum" ifadelerini kullanırken, Rusya Müftüler Konseyi Başkanlığı, kınama ve taziye mesajı yayınladı.

‘’Öldürülenler için yas tutuyorum’’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, derin üzüntü duyduğu saldırılarla ilgili, "Huzur içinde ibadet ettikleri camilerde ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için Yeni Zelandalılar’la birlikte yas tutuyorum. Bu tür terör eylemlerine karşı, yan yana duruyoruz'' ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vahşi terör saldırısı, huzur içinde ibadet eden, namaz kılan Müslümanları vurdu. Eğer insan sadece dini inancı nedeniyle öldürülüyorsa o zaman bu saldırı hepimize demektir. Biz hayatını kaybedenlerin tarafındayız. Güçlü kal, Yeni Zelanda!'' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıyı Twitter’dan kınayan liderler arasındaydı. Macron, "Düşüncelerimiz Yeni Zelanda'daki Christchurch camilerine yönelik yapılan ağır saldırının kurbanları ve sevdikleri ile birlikte. Fransa, her türlü aşırıcılığa ve dünyadaki terörizme karşı müttefik ülkeler ile birlikte mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.