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  4. Dünya Liderleri Libya İçin Almanya'da Toplanacak

Dünya Liderleri Libya İçin Almanya'da Toplanacak

13.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Libya'daki krizin çözümü için Başbakan Angela Merkel’in planladığı ‘Berlin Konferansı’nın önümüzdeki Pazar günü gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, Federal hükümet konferansın 19 Ocak’ta düzenlenebilmesi için hazırlıklara başladı

Dünya Liderleri Libya İçin Almanya'da Toplanacak

Libya'daki krizin çözümü için Başbakan Angela Merkel’in planladığı ‘Berlin Konferansı’nın önümüzdeki Pazar günü gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, Federal hükümet konferansın 19 Ocak’ta düzenlenebilmesi için hazırlıklara başladı.

Erdoğan konferans için Almanya'ya gidecek

Başbakanlık sözcüsü Steffen Seibert, haftalık basın toplantısında konuyla ilgili sürecin ve istişarelerin devam ettiğini, 19 Ocak tarihinin de bir olasılık olarak gündemde bulunduğunu, ancak bu tarihi henüz kesin olarak doğrulayamayacağını açıkladı. Siebert, taraflarla yürütülen görüşmelerin sonuçlanıp, hazırlıkların tamamlanmasından sonra kamuoyunun derhal bilgilendirileceğini ifade etti. Türk medyasında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanıı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konferansa katılmak üzere 19 Ocak’ta Almanya'ya gideceği duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Erdoğan ile Merkel'in dünkü Pazar akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Libya'daki gelişmelerle bölgesel konuların ele alındığı açıklandı. İki liderin 14 gün içinde gerçekleştirdiği üçüncü telefon görüşmesinde Berlin’de düzenlenecek Libya Konferansı’nın da konuşulduğu tahmin ediliyor.

Putin de katılabilir
Libya krizinin çözümü için geçen haftalarda uluslararası çabalar yoğunlaşırken, son olarak geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki görüşmeleri sonrasında, Libya’da çatışan tarafları dünkü 12 Ocak gece yarısı itibarıyla ateşkese çağırmıştı. Erdoğan ve Putin, Libya’da barışın sağlanmasını hedefleyen Berlin Konferansı’na destek verdiklerini de duyurmuştu. Cumartesi günü de Moskova'da gerçekleşen Putin ile Başbakan Merkel arasındaki görüşmede de Libya konusunun ve planlanan konferans hazırlıklarının ana gündem maddelerinden biri olduğu duyuruldu. Putin’in Berlin’e gelip, gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Hangi ülkeler masada?

Konferansın düzenlenmesi durumunda, ev sahibi Almanya’nın yanısıra Birleşmiş Milletler’in 5 daimi üyesi Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa ile Türkiye, İtalya, Mısır ve BAE’nin katılımları bekleniyor. Türkiye, Katar, Tunus ve Cezayir’in de katılımını önermiş, Yunanistan da masada yer almak istediğini açıklamıştı.

Libya’da, ülkenin eski lideri Muammer el Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından bu yana iç savaş yaşanıyor. Türkiye ve ABD, Birleşmiş Milletler tarafından da resmen tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken, Rusya ülkenin doğusunda egemen olan Libya Ulusal Ordusu lideri General Hafter güçlerine destek veriyor. Berlin’deki konferansa, söz konusu grupların katılımı da bekleniyor.

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