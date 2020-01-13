Dünya Liderleri Libya İçin Almanya'da Toplanacak

Libya'daki krizin çözümü için Başbakan Angela Merkel’in planladığı ‘Berlin Konferansı’nın önümüzdeki Pazar günü gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, Federal hükümet konferansın 19 Ocak’ta düzenlenebilmesi için hazırlıklara başladı.

Erdoğan konferans için Almanya'ya gidecek

Başbakanlık sözcüsü Steffen Seibert, haftalık basın toplantısında konuyla ilgili sürecin ve istişarelerin devam ettiğini, 19 Ocak tarihinin de bir olasılık olarak gündemde bulunduğunu, ancak bu tarihi henüz kesin olarak doğrulayamayacağını açıkladı. Siebert, taraflarla yürütülen görüşmelerin sonuçlanıp, hazırlıkların tamamlanmasından sonra kamuoyunun derhal bilgilendirileceğini ifade etti. Türk medyasında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanıı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konferansa katılmak üzere 19 Ocak’ta Almanya'ya gideceği duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Erdoğan ile Merkel'in dünkü Pazar akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Libya'daki gelişmelerle bölgesel konuların ele alındığı açıklandı. İki liderin 14 gün içinde gerçekleştirdiği üçüncü telefon görüşmesinde Berlin’de düzenlenecek Libya Konferansı’nın da konuşulduğu tahmin ediliyor.