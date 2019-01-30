Dünya liderleri Maduro’nun yemin töreni için Karakas’ta

Dünya liderleri Nicols Maduro’nun yemin töreni için Venezuela’nın başkenti Karakas’a geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro, bugün yeni görev süresi için Yüksek Adalet Divanı’nda (TSJ) yemin edecek. Yemin töreninde pek çok dünya lideri de bulunacak. Törene katılacak olan liderlerden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Maduro için "Halkların ve sosyal hareketlerin oy kullanma ve vicdan yoluyla seçilen devrimci bir lider, tarihi bir misyona sahip" ifadelerini kullandı.

Maduro’dan Erdoğan’a özel mesaj geldi

Yemin törenine Türkiye’yi temsilen katılacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, törenden önce Karakas’a geldi. Oktay’ın yemin törenine katılmak için ülkeye gelmesi üzerine Maduro, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dostumuz Recep Tayyip Erdoğan’dan bir mesaj aldım. Venezuela halkına desteğine ve törene yüksek düzey bir delegasyon göndermesi konusundaki istekliliğine teşekkür ediyorum" mesajını yayınladı.

El Salvador Devlet Başkanı’ndan teşekkür

El Salvador Devlet Başkanı Salvador Ceren de, Karakas’a gelen devlet adamları arasında yer aldı. Ceren yaptığı açıklamada, "Venezuela Hükümeti’nin ve halkının dayanışmasını, 2001 yılında ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremden sonra gördük. Bunun için Venezuela halkının yanında olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.