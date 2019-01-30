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Dünya liderleri Maduro’nun yemin töreni için Karakas’ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

Dünya liderleri Nicols Maduro’nun yemin töreni için Venezuela’nın başkenti Karakas’a geldi.Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro, bugün yeni görev süresi için Yüksek Adalet Divanı’nda (TSJ) yemin edecek.

Dünya liderleri Nicols Maduro’nun yemin töreni için Venezuela’nın başkenti Karakas’a geldi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro, bugün yeni görev süresi için Yüksek Adalet Divanı’nda (TSJ) yemin edecek. Yemin töreninde pek çok dünya lideri de bulunacak. Törene katılacak olan liderlerden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Maduro için "Halkların ve sosyal hareketlerin oy kullanma ve vicdan yoluyla seçilen devrimci bir lider, tarihi bir misyona sahip" ifadelerini kullandı.

Maduro’dan Erdoğan’a özel mesaj geldi
Yemin törenine Türkiye’yi temsilen katılacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, törenden önce Karakas’a geldi. Oktay’ın yemin törenine katılmak için ülkeye gelmesi üzerine Maduro, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dostumuz Recep Tayyip Erdoğan’dan bir mesaj aldım. Venezuela halkına desteğine ve törene yüksek düzey bir delegasyon göndermesi konusundaki istekliliğine teşekkür ediyorum" mesajını yayınladı.

El Salvador Devlet Başkanı’ndan teşekkür
El Salvador Devlet Başkanı Salvador Ceren de, Karakas’a gelen devlet adamları arasında yer aldı. Ceren yaptığı açıklamada, "Venezuela Hükümeti’nin ve halkının dayanışmasını, 2001 yılında ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremden sonra gördük. Bunun için Venezuela halkının yanında olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Küba ve Nikaragua büyük bir heyetle geldi
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel da, kalabalık bir heyetle Venezuela’ya geldi. Heyette yer alan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından hükümete ve Venezuela halkına böyle bir günde eşlik etmek üzere, kurtarıcı Simn Bolvar’ın topraklarında bulunmaktan gurur duydukları mesajını yayımladı.
Törene katılmak üzere Venezuale’ya gelen Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ise, Simn Bolvar, Hugo Chavez ve bölgede barış ve adalet için mücadele eden kahraman insanlardan oluşan özgür bir vatanın topraklarında olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Çin’den, İran’a kadar her ülkeden delege
Brezilya İşçi Partisi Başkanı Gleisi Hoffmann, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in özel olarak yetkilendirdiği Tarım Bakanı Han Changfu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, Meksika’yı temsilen Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Juan Manuel Nungaray, OPEC Genel Sekreteri Mohammed Sanussi Barkindo, Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, Surinam Başkan Yardımcısı Michael Ashwin Adhin, Antigua ve Barbuda Şansölyesi Everly Paul Chet Greene ile İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Amir Hatami de Karakas’a gelenler arasında yer aldı.

Oyların yüzde 67.7’sini alarak seçildi
Nicols Maduro, 20 Mayıs 2018’de nüfusun yüzde 47.02’sinin katılım gösterdiği seçimlerde oyların yüzde 67.7’sini alarak bir kez daha devlet başkanı seçilmişti. Bu seçimlerde 5 milyon 823 bin 728 oy alan Maduro 6 yıllığına daha Venezuela Devlet Başkanı olmaya devam etme hakkını kazanmıştı.

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