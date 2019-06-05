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Dünya liderleri Normandiya Çıkarması’nın 75. yıl dönümü törenlerine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 22:38 | Son Güncelleme

Dünya liderleri, 2.

Dünya liderleri, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesini ve dünyanın Nazi işgalinden kurtarılmasını sağlayan Normandiya Çıkarması’nın 75. yıl dönümünü anmak için İngiltere’de düzenlenen törene katıldı.
Dünya liderleri, Normandiya Çıkarması’nın 75. yıl dönümünü anmak için İngiltere’nin güney sahil kenti Portsmouth’ta bir araya geldi. Törene o dönem savaşta yer alan 15 ülkenin liderleri katıldı.
Törene ev sahipliği yapan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth sahnedeki konuşmasında savaşta hayatını kaybedenleri anarak “Kahramanlıkları, cesaretleri ve kendilerini feda etmeleri unutulmaz” ifadelerini kullandı.
İngiltere’deki 3 günlük ziyareti kapsamında törene katılan ABD Başkanı Donald Trump burada yaptığı konuşmada, dönemin ABD başkanı Franklin Roosvelt’in sözlerini hatırlatarak, “Düşman kuvvetli, bizi püskürtebilir ama vazgeçmeyeceğiz. Kazanana kadar yine döneriz” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendini özgürlük için feda eden bir savaş kahramanının mektubunu Fransızca okudu. İngiltere Başbakanı Theresa May ise yine savaşta ölen bir yüzbaşının mektubundan dokunaklı alıntılarla konuşmasını yaptı.
Portsmouth kentindeki anma törenine 65 bin kişi katıldı. Sahili dolduran kalabalık o günlerin anısına Red Arrow adlı uçuş ekibinin gösterisini izledi.

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