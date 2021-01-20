Dünya Liderlerinden Biden’a Sıcak Mesajlar

Dünya liderleri, Joe Biden'ın yemin ederek başkanlık görevini devralacak olmasıyla ilgili mesajlar verdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Biden ile işbirliği yapmayı ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi dört gözle beklediğini söyledi:
"Biden ve yeni yönetimiyle işbirliği yapmayı, ülkelerimiz arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi ve iklim değişikliğinden pandemi sonrasında yeniden yapılanmaya ve Transatlantik güvenliği, paylaştığımız öncelikler üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyorum."
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Twitter mesajında Avrupa'nın eski ortağıyla yeniden işbirliğine hazır olduğunu kaydetti:
"ABD geri döndü. Avrupa, eski ve güvenilir ortağıyla yeniden bağ kurmak, yücelttiğimiz ortaklığımıza yeniden can vermek üzere hazır bekliyor. Joe Biden ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum."
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yayınladığı video mesajında, büyük zorluklarla karşılaşan ve bunların üstesinden gelen ABD'nin güçlü olduğunu kanıtladığını söyledi:
"Bugün demokrasi için güzel bir gün. ABD olağanüstü zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bunların üstesinden gelmeyi başardı. Amerika'nın kurumsal dokusuna zarar vermeye yönelik girişimlere rağmen seçim görevlileri ve valiler, yargı ve Kongre, güçlü olduklarını kanıtladı. Joe Biden'ın bugün başkanlık yemini ederek göreve başlayacak ve Beyaz Saray'a taşınacak olması beni çok rahatlatıyor. Almanya'da çok sayıda insanın da aynı hisleri paylaştığını biliyorum."
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Biden'ın zaferinin aşırı sağa karşı kazanılmış bir zafer olduğunu vurguladı:
"Biden'ın seçim zaferi, demokrasinin aşırı sağa ve aşırı sağın güttüğü üç yöntem olan kitlesel aldatma, ulusal bölünme ve demokrasinin bazen de şiddet yoluyla istismarına karşı elde ettiği zaferi temsil etmektedir. Beş yıl önce Trump'ın kötü bir şaka olduğunu düşünüyorduk. Ancak beş yıl sonra anladık ki Trump'ın yaptıkları, dünyanın en güçlü demokrasisini tehlikeye atmaktan başka bir şey değildi."
İtalyan Parlamentosu'na hitap eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise Biden'ın başkanlığının, ülkesinin G-20 grubunun dönem başkanlığını devralmasına denk geldiğini hatırlattı:
"G-20 dönem başkanlığımızla beraber derhal işbirliği içine gireceğimiz Biden yönetimini dört gözle bekliyoruz. Her iki ülkenin de görmek istediği etkili çok taraflılıktan iklim değişikliğine, yeşil ve dijital değişimden sosyal katılımcılığa, üçlü ortak önceliklerimiz var."
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise yeni START anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda gazetecilere verdiği demeçte, şu mesajı iletti:
"Rusya ve cumhurbaşkanı, bu anlaşmanın korunmasını destekliyor. Eğer Amerikalı meslektaşlarımız da bu anlaşmanın süresini uzatarak anlaşmayı koruma yönünde siyasi irade sergilerse bu tavrı memnunlukla karşılarız."