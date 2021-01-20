Dünya Liderlerinden Biden’a Sıcak Mesajlar

"ABD geri döndü. Avrupa, eski ve güvenilir ortağıyla yeniden bağ kurmak, yücelttiğimiz ortaklığımıza yeniden can vermek üzere hazır bekliyor. Joe Biden ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum."

"Biden ve yeni yönetimiyle işbirliği yapmayı, ülkelerimiz arasındaki ortaklığı güçlendirmeyi ve iklim değişikliğinden pandemi sonrasında yeniden yapılanmaya ve Transatlantik güvenliği, paylaştığımız öncelikler üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyorum."

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Biden ile işbirliği yapmayı ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi dört gözle beklediğini söyledi:

"Bugün demokrasi için güzel bir gün. ABD olağanüstü zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bunların üstesinden gelmeyi başardı. Amerika'nın kurumsal dokusuna zarar vermeye yönelik girişimlere rağmen seçim görevlileri ve valiler, yargı ve Kongre, güçlü olduklarını kanıtladı. Joe Biden'ın bugün başkanlık yemini ederek göreve başlayacak ve Beyaz Saray'a taşınacak olması beni çok rahatlatıyor. Almanya'da çok sayıda insanın da aynı hisleri paylaştığını biliyorum."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Biden'ın zaferinin aşırı sağa karşı kazanılmış bir zafer olduğunu vurguladı:

"Biden'ın seçim zaferi, demokrasinin aşırı sağa ve aşırı sağın güttüğü üç yöntem olan kitlesel aldatma, ulusal bölünme ve demokrasinin bazen de şiddet yoluyla istismarına karşı elde ettiği zaferi temsil etmektedir. Beş yıl önce Trump'ın kötü bir şaka olduğunu düşünüyorduk. Ancak beş yıl sonra anladık ki Trump'ın yaptıkları, dünyanın en güçlü demokrasisini tehlikeye atmaktan başka bir şey değildi."