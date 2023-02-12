HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

12.02.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası dünya ülkelerinden Türkiye'ye destek devam ediyor. Son olarak Kırgızistan, Cezayir, Gine Bissau, Senegal, Sri Lanka, Sudan ve Irak liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Kırgızistan, Cezayir, Gine Bissau, Senegal, Sri Lanka, Sudan ve Irak liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay Havalimanı'ndaki değişim gözler önüne serildi! Rusya, depremlerin tektonik izleri uzaydan görüntülediHatay Havalimanı'ndaki değişim gözler önüne serildi! Rusya, depremlerin tektonik izleri uzaydan görüntüledi
Son dakika: 'Cennetten bir kare' diye satmıştı... Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandıSon dakika: 'Cennetten bir kare' diye satmıştı... Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'Deprem sonrası korkutan görüntü! 'Kocaman dağ yanıyor'
Anahtar Kelimeler:
deprem Cumhurbaşkanı erdoğan

En Çok Okunan Haberler

71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak, 10 ilde 1 Mart'a kadar ara verildi

71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak, 10 ilde 1 Mart'a kadar ara verildi

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde acı bilanço artıyor

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde acı bilanço artıyor

Kurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Deniz kumu kullanılmış

Kurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Deniz kumu kullanılmış

Enkazdan 123. saatte kurtarılmıştı! Yürek yakan sözler: 3 gün boyunca...

Enkazdan 123. saatte kurtarılmıştı! Yürek yakan sözler: 3 gün boyunca...

"Afganlılar enkazdaki cesetlerin kolunu kesiyor" diyerek şoke etmişti! Tutuklandı

"Afganlılar enkazdaki cesetlerin kolunu kesiyor" diyerek şoke etmişti! Tutuklandı

Deprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı

Deprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.