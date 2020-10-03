Dünya Liderlerinden Trump'a "Geçmiş Olsun" Mesajı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter aracılığıyla Trump’a iyi dileklerini gönderen liderler arasındaydı.

Mart ayında yakalandığı Corona virüsü enfeksiyonu sonrası hastanede tedavi gördükten sonra iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Trump’a iyi dileklerini iletti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Donald ve Melania Trump’a iyi dileklerimi gönderiyorum ve umuyorum Corona enfeksiyonundan kurtulup, tamamen iyileşecekler” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi internet sitesinde yayınlanan mesajda “Doğanızda bulunan yaşam enerjiniz, iyimser ruhunuzla bu tehlikeli virüsü yeneceğinizden eminim” ifadeleri kullanıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Trump’a ilk geçmiş olsun mesajı paylaşan liderlerden biri oldu.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Twitter mesajında Başkan Trump ve işinin bir an önce hızla iyileşmesini dilediğini söyledi.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın Corona teşhisinin ardından hastanede tedbir amacıyla tedavi altına alınmasının ardından dünyanın dört bir yanından liderler geçmiş olsun mesajı yayınladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri de Donald Trump’a geçmiş olsun dileklerini ileten isimler oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da Twitter üzerinden paylaştığı İngilizce mesajda COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum ifadesini kullandı.

Afganistan lideri Eşref Gani de Trump’a iyi dileklerini gönderen liderler arasındaydı.

Amerika’nın güney sınır komşusu Meksika’nın Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador da Trump’ın hızla iyileşmesini umduklaırnı ifade etti.

Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin lideri Kim Jong Un’un Trump ve eşine geçmiş olsun mesajı gönderdiğini bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’den bir açıklama gelmedi. Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü ABD Başkanı ve eşinin Corona testlerinin pozitif çıkmasından üzüntü duyduklarını, bir an önce iyileşmelerini umduklarını bildirdi.

Çin’in devlet kontrolundaki Global Times gazetesi, bu durumun Trump2ın yeniden seçilmesini olumsuz etkileyebileceğini yazdı.

