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Dünya liderlerinin dansları objektiflere böyle yansıdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

Uluslararası Dans Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken dünya liderlerinin dansları objektiflere böyle yansıdı.

Uluslararası Dans Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken dünya liderlerinin dansları objektiflere böyle yansıdı. Politikacıların yoğun siyasi gündemleri arasında hatırlanan dansları dikkat çekti.

29 Nisan Uluslararası Dans Günü, dünyanın çeşitli yerlerinde farklı etkinliklerle kutlanırken siyaset dünyasının ünlü simalarının dans ettiği anlar hatırlandı. Dünden bugüne, çok farklı yerlerde dans ederken fotoğraflanan siyasiler arasında ise ABD Başkanı Donald Trump’tan İngiliz Prensi Charles’e kadar bir çok ismin olduğu görüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gençlik yıllarına ait bir dans fotoğrafı ise ayrıca dikkat çekti.

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