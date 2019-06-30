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"Dünya, mazlumlar için ses ver" fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

"Dünya, mazlumlar için ses ver" fotoğraf sergisi

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği gönüllüleri, Afrika Kıtası'nda artan susuzluğu anlatmak için "Dünya, mazlumlar için ses ver" temalı fotoğraf sergisi düzenledi.

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde açılan stantta sergilenen fotoğraflarla bölgedeki kuraklığa dikkat çekildi.

Bazı fotoğrafların üzerinde "Susuzluğa ne kadar dayanabilirsin?" benzeri cümleler yer aldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide, Afrika'daki gıda problemlerine ilişkin bilgiler verildi.

Ümraniye Beşir Derneği Temsilcisi Erdinç Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın susuzluk ile boğuştuğunu söyledi.

Amaçlarının bölgeye insani yardımda bulunmak olduğunu dile getiren Duman, "Afrika’daki insanlar Türkiye'den büyük bir beklenti içerisindeler. Bizlere, 'Lütfen ümmetin çocuklarını sahipsiz bırakmayın.’ diyorlar. Onların bu umutlarını boşa çıkarmak bize yakışmaz." diye konuştu.

Sergi, ney dinletisi ile sona erdi.

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Beşir Derneği istanbul su problemi

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