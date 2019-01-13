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"Dünya mazlumlarının sesine ses vermek için oy istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 18:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Bu seçim çalışmasını yaparken sadece belediye başkan adaylarımız için oy istemiyoruz. Filistinli çocuğun avazına avazımızı katmak için oy istiyoruz. Bu seçim kampanyasında dünya mazlumlarının sesine ses vermek için milletten oylarını, desteklerini ve gönüllerini istiyoruz" - "Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği bir marka oldu, siyasette bir tarz oldu. İnsanların gönlüne girmek, hizmet etmek, gayretle samimiyetle tevazuyla çalışmak" - "İnsanlara çok hizmetler, çok güzel işler yapıldı. Eksik kalan şeyler de oldu. Şimdi yeni dönem hizmet belediyeciliğinden gönül belediyeciliğine terfi etme dönemidir. Gönülleri fethetme dönemidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçim çalışmasını yaparken sadece belediye başkan adaylarımız için oy istemiyoruz. Filistinli çocuğun avazına avazımızı katmak için oy istiyoruz. Bu seçim kampanyasında dünya mazlumlarının sesine ses vermek için milletten oylarını, desteklerini ve gönüllerini istiyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mart'taki seçimlerin önemini anlatan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişten sonra milletimiz, bir yerel seçim olmasına rağmen hangi istikamette gideceğini bu seçimde yeniden teyit edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açacak, Cumhur İttifakı ile Türkiye yeni bir döneme geçecektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, AK Parti'nin geleceğe doğru sabırla yol alan bir büyük dava hareketi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşimiz sadece yerel seçimlere girip aramızdan bazı arkadaşlarımızı belediye başkanı seçmekten ibaret değildir. İşimiz sadece genel seçimlere girerek bazı arkadaşlarımızı milletvekili seçmek değildir. AK Parti bir dava hareketinin yüzyıllar süren bir mücadelenin özetidir. Bazı özelliklerimiz vardır. Bunlardan birincisi, AK Parti yerli ve milli bir partidir, AK Parti kökü dışarıda olan bir parti değil. Başkalarının önünde hazır ol da duran, elin gavuruna el avuç açıp dilenen bir parti değil. Osmangazi'nin, Orhangazi'nin, Sultan Alp Arslan'ın ve Sultan Fatih'in yolunda yürüyen yiğit insanların partisidir. Bu salonda bulunan her birimiz ve her birimizin temsil ettiği milyonlarca insan şunu iyi biliyor, Hiçbir millet başka bir milletin gövdesi üzerinde yükselmez. Biz medeniyetimize bağlıyız, köklerimize bağlıyız. Her ağacın kendi gövdesi üzerinde yükseldiğini gayet iyi biliyoruz. Biz köklerimizden başka hiçbir kaynağı olmayan, bu milletin emrinden başka hiçbir beşeri emri esas almayan ve Allah'tan başka hiçbir gücün önünde eğilmeyen, secde etmeyen, rükuya varmayan bir topluluğuz."

- "Türkiye ileriye doğru gidiyor"

Kurtulmuş, hak ve özgürlüklerin, insan haklarına saygının, insanların hayata, siyasete, kendi yaşamlarına dair özgürlüklerinin önünü açan partinin AK Parti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün AK Parti'nin reformları sayesinde, Türkiye'de parti kapatmalar, siyasi, başörtüsü, eğitim yasakları ve kısıtlamaların hepsi geride kaldı, Türkiye ileriye doğru gidiyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle bu millet var oldukça parlamentoda başörtülü milletvekillerimiz, üniversitelerde başörtülü hocalarımız olacak. Başörtülü doktorlarımız, savcılarımız olacak. Kısaca millette ne varsa hepsi var olacak. Başörtülü de başı açık olan da sakalı olan da sakalsız olan da bu millette 81 milyonun hepsinde ne varsa Allah'ın izniyle bunların hepsi olacak. AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesi ve Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sağlamasıdır."

Türkiye'de her Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde milletin karşısında birtakım tezgahlar kurulduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Artık sandıklar siyaset ve demokrasi meydanında kuruluyor, kimin Cumhurbaşkanı olacağına bizzat bu millet karar veriyor, siz karar veriyorsunuz, Türkiye'nin en büyük reformu budur." değerlendirmesinde bulundu.

- "AK Parti, Türkiye partisidir"

AK Parti'nin kalkınmayı sadece bir bölge için değil, tüm Türkiye için istediğini anlatan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onun için iktidarda olduğu 16 yıl boyunca Bursa'da ne varsa Şırnak'ta da var. İstanbul'da ne varsa Diyarbakır'da da var. Üniversite, hastane, bölünmüş yollar, havalimanları, hepsi var çünkü biz, milletin tamamına hizmeti hakka hizmetin bir parçası olarak görürüz. Bizim için kalkınma tüm Türkiye'nin her yerinde olması gereken bir şeydir. AK Parti, Türkiye partisidir. Sadece bir zümrenin, bölgenin, etnik yapının, toplumsal sınıfın değil, 81 milyonun partisidir. Biz İstanbul'un da partisiyiz, Cizre'nin de Van'ın da partisiyiz. Biz Edirne'nin de Antalya'nın da partisiyiz. Kendisini hangi kökene ait hissederse hissetsin, bu aziz milletin bir ferdi olarak hisseden herkesin partisiyiz, yani Türkiye'nin partisiyiz."

- "Biliriz ki halka hizmet etmek, hakka hizmet etmektir"

Kurtulmuş, AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın mazlum milletlerinin sözcüsü olduğunu vurgulayarak, "AK Parti dünya mazlumlarının bir parçası, öncüsü, önderidir. Asla bu sorumluluğumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. İlerlemeye devam edeceğiz. Bu seçim çalışmasını yaparken sadece belediye başkan adaylarımız için oy istemiyoruz. Filistinli çocuğun avazına avazımızı katmak için oy istiyoruz. Bu seçim kampanyasında dünya mazlumlarının sesine ses vermek için milletten oylarını, desteklerini ve gönüllerini istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin milli ve yerli bir parti olduğunu anlatan Kurtulmuş, şu görüşlerini paylaştı:

"İnşallah bu seçimlerde en üstün başarıyı kazanmak nasip olsun. Bu seçim, Türkiye'nin önemli seçimlerinden biridir. İnşallah bu seçimde tevazu, samimiyet ve gayretle yolumuza devam edeceğiz. Tevazunun zıddı kibirdir. İnsanlara yukarıdan bakan, tepeden bakan, insanların gönlüne giremez. Hiçbir makam, hiç kimsenin babasının malı, şahsi tasarruf alanı değildir. Bütün makamlar gelip geçicidir. Bütün makamlar tevazu içinde millete hizmet etme yeridir. Biliriz ki halka hizmet etmek, Hak'ka hizmet etmektir. Allah'ın kullarını razı etmeyen Allah'ın rızasını kazanamaz."

- "Gönülleri fethetme dönemidir"

Belediye başkan adaylarına millete karşı sorumluluklarını açıklayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"2019 seçimleri AK Parti belediyeciliğinde yeni bir döneme geçişin kapısıdır. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği bir marka oldu, siyasette bir tarz oldu. İnsanların gönlüne girmek, hizmet etmek, gayretle samimiyetle tevazuyla çalışmak. İnsanlara çok hizmetler, çok güzel işler yapıldı. Eksik kalan şeyler de oldu. Şimdi yeni dönem hizmet belediyeciliğinden gönül belediyeciliğine terfi etme dönemidir. Gönülleri fethetme dönemidir. En güzel hizmetleri yapabilirsiniz, yolları altınlarla kaplayabilirsiniz ama insanların gönlüne girmiyorsanız, insanların duasında yer almıyorsanız aslında başarı kazanamıyorsunuz demektir. İnsanlarla birlikte olacağız, hemhal olacağız. Allah yolumuzu açık eylesin."

Kurtulmuş, bu seçime "Cumhur İttifakı" adı altında girdiklerini anımsatarak, "Cumhur İttifakı bir masabaşı ittifakı değildir. Cumhur İttifakı sadece siyasi parti yöneticilerinin oturup anlaştığı bir masabaşı ittifakı da değildir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi tanklara, helikopterlere, makineli tüfeklere karşı salalar eşliğinde 'Ya Allah bismillah Allah'u ekber' diyerek bu milletin kurduğu kutlu bir ittifaktır. Milletin gönlüyle kurulmuş bir ittifaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da Cumhur İttifakı'nın bu ülkenin geleceği için kurulan yerli ve milli bir ittifak olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, seçimden seçime milletini hatırlayan parti olmadıklarını, her zaman milletle bir arada bulunduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve 17 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı.

AK Parti, Yıldırım'da Oktay Yılmaz, Osmangazi'de Mustafa Dündar, Kestel'de Önder Tanır, Gürsu'da Mustafa Işık, Nilüfer'de Necati Şahin, İnegöl'de Alper Taban, Gemlik'te Berkay Bulut, Mudanya'da Ahmet Murat Ünal, Orhangazi'de Bekir Aydın, İznik'te Kaan Mehmet Usta, Keles'te Mehmet Keskin, Karacabey'de Ali Özkan, Mustafakemalpaşa'da Mehmet Kanar, Büyükorhan'da Ahmet Korkmaz, Harmancık'ta Yılmaz Ataş, Orhaneli'de Ali Aykurt'u aday gösterdi.

Cumhur İttifakı kapsamında ise Yenişehir'de MHP'den Davut Aydın, aday gösterildi.

Programa, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve çok sayıda partili katıldı.

Kurtulmuş, "AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı"nın ardından isimleri açıklanan belediye başkan adaylarıyla Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti.

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