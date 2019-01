"Dünya mazlumlarının sesine ses vermek için oy istiyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçim çalışmasını yaparken sadece belediye başkan adaylarımız için oy istemiyoruz. Filistinli çocuğun avazına avazımızı katmak için oy istiyoruz. Bu seçim kampanyasında dünya mazlumlarının sesine ses vermek için milletten oylarını, desteklerini ve gönüllerini istiyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Bursa Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mart'taki seçimlerin önemini anlatan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişten sonra milletimiz, bir yerel seçim olmasına rağmen hangi istikamette gideceğini bu seçimde yeniden teyit edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü açacak, Cumhur İttifakı ile Türkiye yeni bir döneme geçecektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, AK Parti'nin geleceğe doğru sabırla yol alan bir büyük dava hareketi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşimiz sadece yerel seçimlere girip aramızdan bazı arkadaşlarımızı belediye başkanı seçmekten ibaret değildir. İşimiz sadece genel seçimlere girerek bazı arkadaşlarımızı milletvekili seçmek değildir. AK Parti bir dava hareketinin yüzyıllar süren bir mücadelenin özetidir. Bazı özelliklerimiz vardır. Bunlardan birincisi, AK Parti yerli ve milli bir partidir, AK Parti kökü dışarıda olan bir parti değil. Başkalarının önünde hazır ol da duran, elin gavuruna el avuç açıp dilenen bir parti değil. Osmangazi'nin, Orhangazi'nin, Sultan Alp Arslan'ın ve Sultan Fatih'in yolunda yürüyen yiğit insanların partisidir. Bu salonda bulunan her birimiz ve her birimizin temsil ettiği milyonlarca insan şunu iyi biliyor, Hiçbir millet başka bir milletin gövdesi üzerinde yükselmez. Biz medeniyetimize bağlıyız, köklerimize bağlıyız. Her ağacın kendi gövdesi üzerinde yükseldiğini gayet iyi biliyoruz. Biz köklerimizden başka hiçbir kaynağı olmayan, bu milletin emrinden başka hiçbir beşeri emri esas almayan ve Allah'tan başka hiçbir gücün önünde eğilmeyen, secde etmeyen, rükuya varmayan bir topluluğuz."