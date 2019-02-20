Dünya Melek Yatırım Forumu sona erdi

Foruma, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Kosova Parlamento Başkanı Kadri Veseli'nin yanı sıra birçok ülkeden bakan ve üst düzey bürokrat katıldı.

Özel sektör ve kamu iş birliğinin nasıl daha fazla geliştirilebileceğine odaklanan kongre, 23 ana oturum ve 112 uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yaptı.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, yüzlerce melek yatırımcıyı buluşturan dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu WBAF, 17-19 Şubat'ta uluslararası bakan konuşmacılar, melek yatırımcılar, üst yöneticiler (CEO) ve girişimcilerin katılımıyla yapıldı.

Öte yandan forumda, WBFA ile Kosova İnovasyon ve Girişimcilik Bakanlığı ve Gana İş Geliştirme Bakanlığı arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Buna göre, Gana Afrika'da WBAF ülke ofisini açan ilk ülke oldu.

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, forumda girişimcilik konusunda bir konuşma yaptı. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany de girişimcilik ekosistemi ve şirketinin bu alanda sürdürdüğü faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, forumda bu yıl startup ekonomisini büyütmek için özel sektör ve kamu iş birliğinin nasıl geliştirileceğine odaklanan paneller düzenlendiğini söyledi.

Avrupa Yatırım Fonu'nun (EIF) "Kuracağınız ortak yatırım fonlarını nasıl modellemelisiniz ki, EIF bu fona kaynak aktarsın?" temalı özel bir masterclass’ı yapıldı.

Altuntaş, Türkiye'nin startup ekonomisi açısından 8 yıl önce Avrupa'nın 32. ülkesi olduğunu anımsatarak, "Türkiye geçen yıl 500 milyon avroyu aşan yatırımla Avrupa'nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldi. Bu hızlı gelişmenin sebebi, Türkiye'nin Birleşik Krallık'tan sonra bu konuda kanuna sahip tek ülke olması. 2018 sonu itibarıyla 471 melek yatırımcı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş durumda. Bunlar da yapmış oldukları yatırımın yüzde 75'ini vergilerden düşebiliyorlar bu da dünyadaki en yüksek oran. Böylelikle Türkiye startup ekonomisinde çok hızlı bir yol kat etti." diye konuştu.

WBAF'in Türkiye'nin melek yatırımcılık konusunda bir dünya merkezi olması için kritik bir rol üstlendiğini belirten Altuntaş, foruma gösterilen ulusal ve uluslararası ilginin bu yıl da artarak devam ettiğini bildirdi.

