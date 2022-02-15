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Dünya merakla bekliyor! Saat verildi: 23.00'te...

15.02.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna gerginliğinde... Peş peşe görüşmelerin yaşandığı krizde merakla beklenen saat açıklandı. Biden 23.00'te kameralar karşısına geçerek Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son değerlendirmeleri yapacak.

Dünya merakla bekliyor! Saat verildi: 23.00'te...

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

ABD'DEN DİPLOMASİ VURGUSU

Beyaz Saray'dan yapılan günlük program güncellemesinde, Biden'ın bugün yerel saat ile 15.30'da (TSİ 23.30) bir konuşma yapacağı bildirildi.

Biden'ın konuşmasında Rusya ve Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağına işaret edilen açıklamada, "Biden, ABD'nin müttefikleriyle yakın koordinasyon halinde üst düzey diplomasiye açık olduğunu belirtecek." ifadesini kullandı.

Biden'ın ABD'nin ve ortaklarının son aylarda Rusya'ya birtakım tekliflerde bulunduğunu da anımsatacağı aktarılan açıklamada, "ABD, ilerleme kaydetmek için en iyi yolun diplomasi ve gerginliğin azaltılması olduğuna inanmaya devam ediyor ancak her türlü senaryoya da hazır." ifadesine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
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