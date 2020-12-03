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Dünya Meteoroloji Örgütü: "2020 En Sıcak İkinci Yıl Olarak Tarihe Geçti"

03.12.2020 12:06 | Son Güncelleme:
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Dünya Meteoroloji Örgütü: "2020 En Sıcak İkinci Yıl Olarak Tarihe Geçti"

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre bu yıl, 2016’nın ardından ölçümlenen en sıcak ikinci yıl olarak tarihe geçecek

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre bu yıl, 2016’nın ardından ölçümlenen en sıcak ikinci yıl olarak tarihe geçecek.

Bu yıl yaşanan sıcak hava dalgaları, kasırgalar, orman yangınları ve benzeri doğa olayları, 1850 yılından beri yapılan ölçümlere göre 2020’yi, en sıcak ikinci yıl sınıfına yükseltiyor.

BM tarafından hazırlanan Küresel Isınma 2020 yılı raporunda de 2020’nin tarih boyunca görülmüş en sıcak 3 yıldan biri olduğuna dikkat çekiliyor.

Bu yıl yaşanan sıradışı sıcak havalar, Avustralya’da Sibirya ve Amerika’da görülen dev orman yangınları atmosphere yoğun duman bulutlarının çıkmasına neden oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, insanoğlunun sera gazı yayılımı sebebiyle küresel ısınmanın ana kaynağı olduğunu, insanlığın doğaya karşı adeta bir savaş açtığını ve bunun aslında intihar anlamına geldiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, geçen yıl yaşanan doğal felaketlerin toplam faturasının 150 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.

Dünya Meteoroloji Örgütü dünya üzerindeki denizlerin yüzde 80’inde rekor düzeyde ısınmalar tespit edildiğine dikkat çekiyor. Örgüt Genel Sekreteri Petteri Taalas “2020 maalesef iklimimiz açısından yine sıradışı bir başka yıl oldu” ifadelerini kullandı.

Sera gazı salınımı dünya genelinde Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan karantinalara rağmen bu yıl da rekor düzeylerde gerçekleşti.

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