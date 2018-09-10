Dünya Meteoroloji Örgütünden El Nino uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino hava olayının bu yıl sonuna kadar tekrarlama ihtimalinin yüzde 70 olduğunu açıkladı.

BBC'nin haberine göre bu yıla, 2015-2016 yılında oluşan ve Orta ve Doğu Pasifik'te deniz yüzey suyunu ısıtan El Nino'nun tersi atmosfer olayı olan ve "La Nina" olarak adlandırılan hava olayıyla başlandı.

Okyanus yüzey suyunu soğutan La Nina'nın etkisi azalırken WMO, yıl sonuna kadar diğer bir El Nino hava olayının yüzde 70'lik ihtimalle ortaya çıkabileceğini belirtti.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "WMO, öngörülen El Nino'nun, 2015-2016'daki kadar güçlü olmasını beklemiyor ancak yine de önemli etkileri olacaktır." ifadesini kullandı.

Taalas, bu erken öngörülerin birçok can kaybının ve önemli ekonomik kayıpların önüne geçmeye yardımcı olacağını söyledi.

İklim değişikliğinin, El Nino ve La Nina olaylarının yanı sıra dünyanın geleneksel dinamiklerini etkilediğinin altını çizen Taalas, "2018 yılı zayıf bir La Nina olayıyla başladı ancak soğutma etkisi genel ısınma eğilimini azaltmaya yeterli değildi." değerlendirmesinde bulundu.