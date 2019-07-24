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Dünya metropollerinin "buluştuğu" Arnavutluk şehri: Kamza

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Arnavutluk'un başkenti Tiran yakınlarındaki Kamza şehrinde bulunan cadde ve sokaklar, taşıdıkları dünya metropolleri, siyasi liderler ve uluslararası kurum isimleriyle dikkati çekiyor - Şehirde "Ankara", "İstanbul" ve "Mustafa Kemal Atatürk" gibi cadde isimlerinin yanı sıra "Donald Trump", "George Bush", "Tony Blair" ve "Silvio Berlusconi" gibi dünya liderleri ile "Dubai", "Pekin", "Berlin", "Paris" gibi birçok metropolün de ismini taşıyan cadde bulunuyor - Kamza Belediye Başkan Yardımcısı Artan Dervişi: - "Dünyada isim yapmış bazı belediyelerle kardeş şehir anlaşmamız var. Bu isimlerin koyulmasındaki amaç kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesi"

KAMZA (AA) - FATJON CUKA - Arnavutluk'ta başkent Tiran'a yakın Kamza şehrindeki cadde ve sokaklar, taşıdıkları dünya metropolleri, siyasi liderler ve uluslararası kurum isimleriyle ziyaretçileri şaşırtıyor.

Şehrin neredeyse tüm ana cadde ve sokaklarına dünyaca ünlü metropollerin ve başkentlerin adları verilirken, hala aktif olan ya da eski siyasi liderlerin adları da Kamza sokaklarında yaşatılıyor.

Kamza'yı ziyaret eden yabancılar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, belediye yetkilileri bu yöntemle kültürler arası ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Şehirde "Ankara", "İstanbul" ve "Mustafa Kemal Atatürk" gibi cadde isimlerinin yanı sıra "Donald Trump", "George Bush", "Tony Blair" ve "Silvio Berlusconi" gibi aktif ve eski dünya liderleri ile "Dubai", "Pekin", "Berlin", "Paris" gibi birçok metropolün adını taşıyan cadde ve sokak bulunuyor.

Kamza Belediyesinin bir caddeye "Saraybosna" adı verilmesi konusunda da karar aldığı ve en kısa zamanda seçilecek bir yere bu şehrin adını taşıyacak tabelanın yerleştirileceği ifade ediliyor.

NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi önemli uluslararası kurumların adlarının da yer aldığı Kamza'daki bazı sokak isimleri şöyle:

"Washington, New York, Teksas, Üsküp, Brüksel, Amsterdam, Roma, Strazburg, Londra, Atina, Viyana, Cenevre, Monte Carlo, Montreal, Meksiko, Helsinki, Sofya, Priştine, Podgorica, Bükreş, Budapeşte, Lizbon, Buenos Aires, Barcelona."

- "Amaç dünya metropolleriyle köprü oluşturmak"

Kamza Belediye Başkan Yardımcısı Artan Dervişi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu isimlendirmelerin, yerel kalkınma politikalarına destek ve dünya metropolleriyle köprü oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Aynı zamanda belediyenin medya ve bilgi direktörü de olan Dervişi, sokaklara adlarını verdikleri bazı şehirlerle kardeş şehir anlaşmalarının da bulunduğunu belirterek, "Dünyada isim yapmış bazı belediyelerle kardeş şehir anlaşmamız var. Bunların arasında Ankara da yer alıyor. Bu isimlerin koyulmasındaki amaç kültürler arası ilişkilerin geliştirilmesi." dedi.

Dervişi, isimlendirmelerle Kamza'yı da adı geçen şehirlerin gelişim seviyesine ulaştırmak istediklerini dile getirerek, bu girişimin yabancı belediye başkanlarınca beğenildiğine ve takdir topladığına dikkati çekti.

- "Kamza Belediyesi bu girişimini sürdürecek"

Kamza'da bugün farklı milletlerden yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığına işaret eden Dervişi, şehirdeki bu durumu, "farklı kültürlerin sahip olduğu bütünlük modelini gösteren olağanüstü bir sosyal uyum" olarak nitelendirdi.

Sokak ve caddelerin isimlendirilmesinde Arnavutluk'un farklı şehirleri ile Arnavut tarihinin önemli isimlerinin de kullanıldığını anlatan Dervişi, "Kamza Belediyesi bu girişimini sürdürecek. Bu girişim, adı geçen yerlerin Kamza'ya katkıda bulunması ve daha da yakınlaşması adına teşvik edici politikalardan biri olacak." diye konuştu.

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