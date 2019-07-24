KAMZA (AA) - FATJON CUKA - Arnavutluk'ta başkent Tiran'a yakın Kamza şehrindeki cadde ve sokaklar, taşıdıkları dünya metropolleri, siyasi liderler ve uluslararası kurum isimleriyle ziyaretçileri şaşırtıyor.

Şehrin neredeyse tüm ana cadde ve sokaklarına dünyaca ünlü metropollerin ve başkentlerin adları verilirken, hala aktif olan ya da eski siyasi liderlerin adları da Kamza sokaklarında yaşatılıyor.

Kamza'yı ziyaret eden yabancılar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, belediye yetkilileri bu yöntemle kültürler arası ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Şehirde "Ankara", "İstanbul" ve "Mustafa Kemal Atatürk" gibi cadde isimlerinin yanı sıra "Donald Trump", "George Bush", "Tony Blair" ve "Silvio Berlusconi" gibi aktif ve eski dünya liderleri ile "Dubai", "Pekin", "Berlin", "Paris" gibi birçok metropolün adını taşıyan cadde ve sokak bulunuyor.

Kamza Belediyesinin bir caddeye "Saraybosna" adı verilmesi konusunda da karar aldığı ve en kısa zamanda seçilecek bir yere bu şehrin adını taşıyacak tabelanın yerleştirileceği ifade ediliyor.