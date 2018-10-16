"Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran" konferansı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Türkiye'de bitkilerin değerinin bilinmediğini belirterek, "Çer çöp diye ilgi duyulmuyor. 1950'li yıllarda Harlan isminde Amerikalı, bütün tohumları kaçırdı. 1984-1986 yılları arasında da Davis isimli bir İngiliz Anadolu'dan 60 bin bitki örneğini topladı." dedi.
Saraçoğlu, Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Destek Programı kapsamında desteklenen "Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran" projesi kapsamında konferans verdi.
Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Salonu'ndaki programda bitkilerin faydaları hakkında sunum yapan Saraçoğlu, Türkiye'de bitkilerin değerinin bilinmediğini söyledi.
Saraçoğlu, bitkilere "çer çöp" diye ilgi duyulmadığını vurgulayarak, "1950'li yıllarda Harlan isminde Amerikalı, bütün tohumları kaçırdı. 1984-1986 yılları arasında da Davis isimli bir İngiliz Anadolu'dan 60 bin bitki örneğini topladı." diye konuştu.
"Şimdilerde bizim malımızı bize satıyorlar." diyen Saraçoğlu, "Anadoluyu boşalttılar. Ne bitkilerimiz gitti, neleri patentlediler. Bütün Anadoluyu 3 yıl içinde boşalttılar." ifadesini kullandı.
- Ekmekteki gluten oranı
GDO ve hibrit tohum hakkında da bilgiler veren Saraçoğlu, bilimin sadece bugünün doğrusunu söylediğini, ilimin ise kesinlikle değişmediğini aktardı.
Saraçoğlu, ekmeğin içinde yüzde 5-6 glutenin bulunması gerektiğini ve çok faydalı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ama bugün tükettiğimiz ekmeğin içindeki glutenin oranı yüzde 15-20-25'e çıktı. Neden? Bunu bilerek yaptılar. Çünkü yüzde 5 glutenli ekmeği en erken bir saate pişirebilirsiniz fırında. Ama yüzde 15-20-25 gluten içeren ekmeği 10 dakikada pişiriyorsunuz. Yediğiniz zaman şişkinlik yapıyor, hazımsızlık yapıyor."
Konferansın sonunda Karabük Valisi Kemal Çeber ile Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Saraçoğlu'na çeşitli hediyeler takdim etti.
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