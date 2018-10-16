Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Destek Programı kapsamında desteklenen "Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran" projesi kapsamında, safran ekim ve söküm makinesi tanıtımı ile safran hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Yukarı Çiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehirlerin önemli değerleri olduğunu, Karabük'ün de değerinin Safranbolu olduğunu ifade eden Çeber, 2000'li yıllarda safran üretiminin bitme noktasında olduğunu, son yıllarda üretimin arttığını belirtti.

Yeni bir hareket başlatıldığını aktaran Çeber, safrana hep birlikte sahip çıkılacağını, üretimini artıracak her şeyin yapılacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Vali Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ile diğer protokol üyelerine, safran ekim ve söküm makinesi tanıtıldı.

Saraçoğlu ve diğer protokol üyeleri, safran tarlasında incelemede bulunurken, öğrenci ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

