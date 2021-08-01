Dünya Mirası Listesi'ne Latin Amerika’dan 5 Yeni Yer

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne bu yıl Latin Amerika’dan beş yeni yer eklendi.

Latin Amerika ülkelerinden listeye alınan yerler Brezilya'dan Roberto Burle Marx’ın Tropik Bahçesi, Peru'dan Chankillo Güneş Gözlemevi, Uruguay'dan Atlantida Kilisesi, Meksika’daki Franciscano Manastır Kompleksi ve Şili'den Chinchorro kültürel bölgesi olduğu bildirildi.

Chinchorro Kültürü ve mumyaları - Şili

UNESCO tarafından yapılan açıklamaya göre Şili’nin kuzey bölgelerinde milattan önce 5450’den 890’a kadar yaşadığı tahmin edilen avcı ve toplayıcı bir topluluk olan Chinchorro halkının, yaşanan iklim değişikliklerinden dolayı Şili’nin Atacama Çölü’ne yerleştiği biliniyor.

Bu kültürün Dünya Mirasları Listesi’ne girmesini sağlayan şeyse Chinchorro’ların ölülerinin bedenlerini muhafaza etmek için mumyalama tekniğini ilk kullanan topluluk olması.

Şili makamlarına göre Chincorro kültürünün mumyalamayı Mısır’dan yaklaşık 3 bin yıl önce geliştirdiği ve Mısır’daki gibi sadece erkekler değil kadın ve çocukların da mumyalandığı belirtiliyor. Chinchorro’ların mumyalamak için vücuttaki organları çıkardığı, ölünün derisini yüzdüğü, bedeni közle kurutulup içini toprak, kil, bitki, yün ve tüy gibi maddelerle doldurduğu biliniyor.

Roberto Burle Marx’ın Tropik Bahçesi - Brezilya

Modernist bir peyzaj mimarisi anlayışına göre tasarlanmış, 407 bin metrekarelik bir alan içinde 3 bin 500’den fazla tropik bitkiyi; Kristof Kolomb öncesi sanat eserlerinden modern heykel, resim, seramiğe kadar yaklaşık 3 bin sanat eserini içeren kır evi Brezilya Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kurumun sorumluluğunda altında bulunuyor.

Brezilya’nın ikinci büyük şehri olan Rio de Janeiro’da bulunan kır evi, Turizm Bakanı Gilson Machado’ya göre botanik ve peyzaj alanlarında tarihi bir laboratuvar işlevi görüyor.

İçinde 6 göl ve 7 binayı barındıran kır evi resmi makamlara göre yılda yaklaşık 30 bin ziyaretçi alıyor.

Chankillo Güneş Gözlemevi - Peru

Dünyanın en eski güneş gözlemevi olarak kabul edilen Chankillo (MÖ 500 ila 200) Peru’nun kuzeyindeki bir çölde kuzeyden güneye doğru inşa edilmiş 13 kule aracılığıyla, güneşin bir yıl boyunca hareketini kusursuz bir şekilde izlemek için kullanılmış.

Uzmanlar, güney yarımküre için yaz gündönümü sırasında en sağdaki kulenin sağından yükselen güneş, yıl ilerledikçe sola doğru hareket eder ve 21 Haziran’da kış gündönümüyken en soldaki kulenin solundan doğacak şekilde inşa edildiğini ve yapının güneş takvimi olarak kullanıldığını belirtiyor.

Peru Kültür Bakanlığı Chankillo’nun aynı zamanda Amerika kıtasındaki en eski ayin merkezi olmasının onun önemini artırdığını belirtiyor.

Atlantida Kilisesi - Uruguay

1958 ila 1960 yılında inşa edilen Atlantida Kilisesi, UNESCO tarafından yapılan açıklamada erken dönem Hristiyan ve Ortaçağ İtalyan mimarisinin izlerini taşıyor.

Uzmanlar kiriş ve sütun kullanılmadan ve tamamen tuğladan yapılmış dalgalı duvarlara ve çatıya sahip olan yapının modern akımların hiçbirine alınamayacağını; kilisenin tüm ihtişamına rağmen yapım masrafının neredeyse bir kulübeye denk olduğunu belirtiyor..

Kilisenin mimarı Eladio Dieste cemaatin genelde dar gelirli olduğu bir yerde pahalı malzemeler kullanılmamasına ve cemaatteki herkesin kendini ayinin bir aktörü olarak hissetmesini sağlayacak bir tasarım gözettiğini belirtmişti.

15 metre yüksekliğinde delikli bir kuleye de sahip olan yapının içinde ayrıca tahtaya oyulmuş bir İsa figürü bulunuyor.

Franciscano Manastır Kompleksi

