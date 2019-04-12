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Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:34 | Son Güncelleme

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak bilinen Nemrut Dağı'na ziyaretçi akını sürüyor

Adıyaman'da havaların ısınmasıyla, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Nemrut Dağı'nı ziyaret eden turist sayısı arttı.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, bir yandan Nemrut'taki eşsiz tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken diğer yandan sis altındaki manzaranın keyfini sürüyor.

Yaklaşık 4 kilometre yürüyüşten sonra zirveye ulaşan ziyaretçiler doğu terasındaki tarihi heykelleri görme imkanı buluyor.

Yoğun sis nedeniyle zorlanan ziyaretçiler, yorgunluklarını çektikleri fotoğraflarla unutuyor.

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Adıyaman Nemrut Dağı Turist yoğunluğu

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