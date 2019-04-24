"Dünya mirası" Nemrut'un yolu açıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın kar yağışı nedeniyle kapanan yolu, yürütülen çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı'nın kardan dolayı ulaşıma kapanan yolunda iş makineleriyle çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonrası temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.

Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği görevlisi Bilal Mente, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün binden fazla yerli ve yabancı turistin Nemrut Dağı'na geldiğini belirtti.

Kar yağışından dolayı Nemrut Dağı'nın batı terasının kapalı olduğunu ifade eden Mente, "Turistler kara rağmen ziyaretini sürdürüyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kardan dolayı Nemrut Dağı'nın kapanan yolu tekrar açıldı. Şu anda yollar güvenli ve açık. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz." dedi.

