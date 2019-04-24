HABER

"Dünya mirası" Nemrut'un yolu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

"Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nın yolunda kar temizleme çalışması yapıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın kar yağışı nedeniyle kapanan yolu, yürütülen çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı'nın kardan dolayı ulaşıma kapanan yolunda iş makineleriyle çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonrası temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.

Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği görevlisi Bilal Mente, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün binden fazla yerli ve yabancı turistin Nemrut Dağı'na geldiğini belirtti.

Kar yağışından dolayı Nemrut Dağı'nın batı terasının kapalı olduğunu ifade eden Mente, "Turistler kara rağmen ziyaretini sürdürüyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kardan dolayı Nemrut Dağı'nın kapanan yolu tekrar açıldı. Şu anda yollar güvenli ve açık. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz." dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Diyarbakır’da bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldüDiyarbakır’da bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldü
Karabük Valiliğinden kene uyarısıKarabük Valiliğinden kene uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta Nemrut Dağı UNESCO listesi

En Çok Okunan Haberler

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Av mevsimi bitecek ama... Balıkçıların endişeli bekleyişi

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

3'ü de aynı bahçede! Gören turistler şaşıp kalıyor

3'ü de aynı bahçede! Gören şaşıp kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.