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Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dünya Miras Kenti Safranbolu’da coşku ile kutlandı.Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenlere Safranbolu Kaymakamı Dr.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dünya Miras Kenti Safranbolu’da coşku ile kutlandı.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törenlere Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı J. Albay İsa Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, çok sayıda vatandaş, öğrenci katıldı.
Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Köse’nin protokol, vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.
Gümüş, “Yüce Meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğa olumsuz şartlara rağmen milleten aldığı güçle İstiklal Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Meclisimizin açıldığı günü tüm çocuklara bayram olarak armağan ederken, çocuklara güvenini ve sevgisini de ortaya koymuştur. Dünyada hiç bir ülke yoktur ki, böyle yüce bir amaç için çocuklarına bayram hediye etmiş olsun. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetler yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum“ dedi.
Programda öğrencilerin halk oyunları gösterileri büyük beğeni toplarken, Zati Ağar Anasınıfı öğrencilerinin Türk bayraklı İzmir marşı ile yaptığı gösteri dakikalarca ayakta alkışlandı. Etkinlikte ayrıca Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Bolgar Şehri Sanat Okulu Öğrencilerinin halk oyunu ile son buldu.

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu

Dünya Mirası Safranbolu’da 23 Nisan Coşkusu
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