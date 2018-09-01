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Dünya Motokros Şampiyonası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 22:02 | Son Güncelleme

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da Ceza konser verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da sanatçı Ceza hayranlarıyla buluştu.

Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın antrenman ve sıralama turlarının yapıldığı ilk gününde Ceza, motosiklet tutkunlarına konser verdi.

Ceza’nın bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.

Şampiyona 80 ülkede canlı, 186 ülkede banttan yayınlanıyor.

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Dünya Motokros Şampiyonası

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