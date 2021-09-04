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Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı

04.09.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (Bitci MXGP of Turkey) 8. ayak organizasyonu başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde iki kategoride serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, ilk gün Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) yarışları yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası'nda kadınların mücadelesinin startını verdiklerini söyledi.

Katılımın iyi olduğunu kaydeden Baysan, "120 sporcunun üzerinde bir sporcuyla dünyanın çeşitli bölgelerinden ve ülkelerinden katılım var. Günün sonunda birinci etaplarını tamamlayacak olan kadınlar ve gençler Avrupa Şampiyonasının bugün akşam üstü ikinci ayağını bitireceğiz." dedi.

Şampiyonada iki ayak mücadelesinin Türkiye'de yapılacağını anımsatan Baysan, şöyle konuştu:

"Bunun nedeni Afyonkarahisar'da yapılan bu tesisin gerçekten dünya standartlarının üstünde olması ve bütün takımların bunu talep etmesi bize çok keyif verdi. Afyonkarahisar Valiliğinin, Belediyesinin bütün emekleri, çabaları, destekleri boşa çıkmadı. Türkiye'yi gururlandıran bir yarış Türkiye'de başladı."

Bitci MXGP of Turkey'in 8. ayak yarışları yarın tamamlanacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.

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