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Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 18:45 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu: - "Şampiyona, bu sene Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı, tabi bunun avantajını yaşıyoruz. İnşallah o yarışı da sayın Cumhurbaşkanımızla beraber orada canlı izlemek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Organizasyonun tanıtımı amacıyla Monster Energy içeceklerinin ünlü şovmeni Rafal Pasierbek, İstanbullulara motosikletiyle gösteri yaptı.

Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kenan Sofuoğlu, şampiyonanın uzun yılların ardından geçen sene Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

Organizasyona ev sahipliği yapmak için Afyon Belediyesinin büyük yatırım yaptığını belirten Sofuoğlu, "Geçen sene eksiklerimiz vardı, bazı noktalarda tam olarak hazır değildik. Özellikle yabancı sporcuların Türkiye'ye gelmelerinde ve onları karşılamada eksiklikler yaşamıştık ama bu yıl tamamen farklı bir şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle de bütçelerin tamamlanmasıyla alakalı. Sporcular geldiği zaman rahat etmeleri için farklı adımlar atıldı." diye konuştu.

Türkiye'de motor sporlarının öneminin yeteri kadar bilinmediğini, bu sebeple geçen sene şampiyonanın değerinin anlaşılmadığını savunan Kenan Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Şampiyona, bu sene Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı, tabi bunun avantajını yaşıyoruz. İnşallah o yarışı da sayın Cumhurbaşkanımızla beraber orada canlı izlemek istiyoruz. Türkiye'yi daha iyi tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasıyla beraber işimiz kolaylaştı. İnanıyorum ki ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak için çok güzel bir adım atıyoruz. Milyonlarca insanın takip ettiği bir şampiyonayı ülkemize getirmek önemli bir adım."

Çok güzel bir organizasyona imza atacaklarına inandıklarını dile getiren Sofuoğlu, yarışacak Türk sporcularla ilgili ise "Biz daha çok pist yarışlarında başarılıyız. En yetenekli gördüğümüz sporcuları pist yarışlarına çekmemizden ötürü motokros yarışlarında yeteri kadar sporcumuz yok. İnşallah şampiyonanın burada olması sporcular yetiştirmemiz için de fırsat oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Monster Energy içeceklerinin ünlü şovmeni Rafal Pasierbek ise şunları kaydetti:

"Türkiye'ye daha önce turist olarak gelmiştim ama şu anda burada çok önemli bir yerde bir şov için bulunuyorum. Burada olmak benim için gerçekten büyük bir heyecan. Bu tarihi alanda olmak benim için çok önemli. Burada iyi bir şov sahneye koymak istiyorum. Seyirciyi eğlendirecek, onları mutlu edecek bir şov yapmayı planlıyorum. Dünya üzerindeki neredeyse her yerde şov yaptım. Benim hayatım insanları mutlu etmek, insanları mutlu etmeyi seviyorum."

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AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski Dünya Motokros Şampiyonası Motosiklet Rafal Pasierbek

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